Iglesias carrega contra el PSOE per les lleis trans i LGTBI

Pablo Iglesias està utilitzant els xocs dins del Govern de coalició per enfrontar-se amb el PSOE. El candidat d'Unides Podem, que va prometre no tenir males paraules amb les altres formacions d'esquerres que es presenten al 4-M (els socialistes i Més Madrid), va recordar ahir enfrontaments que es van viure dins de l'executiu al voltant de la llei trans i la llei LGTBI. Sense fer una referència expressa, va acusar els seus socis de posar traves a la tramitació de les dues normes. Així i tot, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, es va mostrar convençuda que en poc temps les dues lleis estaran registrades al Congrés.

En un acte amb col·lectius LGTBI i trans, el líder d'Unides Podem va assegurar que molta gent comença a ser conscient que «costa molt» governar amb el PSOE. «El més còmode seria assumir el de sempre, que en els papers es posen coses molt boniques, però que quan arriba l'hora no es compleix el que s'escriu», va sentenciar abans de reivindicar que quan Podem posa la seva signatura en un paper «anem fins al final, independentment de amb qui haguem d'enfrontar-nos».

De manera esbiaixada, el líder d'Unides Podem va fer referència al xoc amb els socialistes a mitjans de febrer, quan la tensió en el si de la coalició va pujar fins al sabotatge mutu. El PSOE va registrar al Congrés una llei d'igualtat de tracte sense el vistiplau dels seus socis i en el partit d'Iglesias es va entendre com un moviment per bloquejar la llei trans i la llei LGTBI que estava redactant el Ministeri d'Igualtat.

«Espanya ha de ser un exemple internacional de polítiques de diversitat i això sempre tindrà enemics molt poderosos, fins i tot, de vegades, sota la bandera de suposades idees progressistes. Bé, el que se signa es compleix», va insistir sense aclarir si aquests «enemics» dels que parla són els socialistes.

Montero, per la seva banda, va destacar que el «no» del PSOE a les dues normes respon a «motius que no es poden explicar públicament», però va deixar clar que «molt aviat» es tramitaran les dues lleis.

Iglesias també va parlar sobre el seu futur. Al marge d'insistir que si l'esquerra no governa a Madrid estarà allà on el posi la militància, va assenyalar que encara li «queden uns any com a líder» de Podem.