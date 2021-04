L'Audiència insta Suïssa a desbloquejar 58 milions dels condemnats per Gürtel

La Secció Segona de la sala penal de l'Audiència Nacional que va jutjar la primera època d'activitats de la trama Gürtel (1999-2005) ha comunicat a Suïssa l'autorització expressa que han atorgat el líder de la xarxa corrupta, Francisco Correa; el seu número dos, Pablo Crespo; l'extresorer del PP Luis Bárcenas; i el que va ser el seu testaferro Iván Yáñez perquè es desbloquegin els seus comptes bancaris en aquest país i poder satisfer la responsabilitat econòmica a la qual van ser condemnats, que supera els 58 milions d'euros.

Així consta en un acte, en el qual el tribunal dóna trasllat a les autoritats helvètiques d'aquests consentiments per continuar amb el tràmit iniciat fa dos mesos, quan la Secció d'Executòries de l'Audiència Nacional va dictar un decret d'execució pel qual va instar a sol·licitar la repatriació dels fons perquè aquests condemnats puguin fer front a la «responsabilitat civil i altres responsabilitats pecuniàries» a què van ser condemnats en aquest procediment.

La petició es va fer en conformitat amb la sentència ferma del Tribunal Suprem de l'octubre passat sobre els primers anys d'activitats de la Gürtel. Així, seguint el curs del tràmit, el passat 22 de febrer es va sol·licitar a Correa, Crespo, Bárcenas i Yáñez que donessin el seu consentiment exprés per poder reclamar a Suïssa la repatriació dels fons que tenen en aquest país.

També va sol·licitar l'autorització d'Arturo Fasana, qui hauria gestionat el compte obert al banc Credit Suisse de les empreses Golden Chain i Main Business, propietat del cap de la trama Gürtel, Francisco Correa.

No obstant això, Fasana va manifestar que no tenia cap objecció a la transferència dels fons bloquejats, però que ja no tenia cap facultat legal sobre els mateixos, ja que va cessar el 2010 com a administrador de les dues empreses de Correa.

En concret, un cop sumades les responsabilitats civils, els comissos i les multes, les quantitats objecte de condemna en el cas de Correa, que va rebre 51 anys de presó pels primers anys d'activitats de la trama Gürtel, ascendeixen a un total d'11, 3 milions que es trobarien en un compte del banc Credit Suisse.

En el cas de Crespo, condemnat a 36 anys i vuit mesos per aquesta peça de la macrocausa, sumen 5,1 milions d'euros, de manera que es demana que s'alliberin els fons bloquejats en aquesta mateixa entitat bancària i al banc Mirabaud.

Pel que fa a Bárcenas, condemnat a 29 anys i un mes de presó, es reclamen 36,2 milions d'euros que té en dos comptes oberts en els bancs Lombard Odier i LGT Bank; mentre que la responsabilitat econòmica d'Iván Yáñez, que només va ser condemnat a un any i 10 mesos de presó, puja a 6 milions d'euros que es trobarien al banc LGT Bank i a Banque SYZ.

La Secció Segona de la sala penal de l'Audiència Nacional afegeix en la seva resolució que, un cop satisfetes les responsabilitats pecuniàries a les quals han estat condemnats, si queda alguna quantitat sobrant, aquesta ha de romandre disponible per a futures condemnes que els puguin imposar en el cas Gürtel.