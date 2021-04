Maroto seria vicepresidenta econòmica si Gabilondo governa a Madrid

La campanya d'Ángel Gabilondo per a les eleccions madrilenyes del proper 4 de maig, dissenyada gairebé de principi a fi per l'equip de Pedro Sánchez a La Moncloa, barrejant pel camí Govern i partit, va oferir ahir una sorpresa. Reyes Maroto, la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, serà la vicepresidenta econòmica del candidat socialista si aconsegueix ser investit president, una hipòtesi a la qual les enquestes atorguen escasses possibilitats, a causa de l'empenta de l'aspirant del PP, Isabel Díaz Ayuso.

Maroto, de fet, ja havia entrat a les travesses com a possible cap de cartell del PSOE el 4-M, però finalment l'elegit va tornar a ser Gabilondo, que es presenta per tercera vegada. La ministra d'Indústria no pot incorporar-se a les llistes electorals del PSOE perquè aquestes ja es troben tancades. Maroto, que ja va ser diputada a l'Assemblea de Madrid entre 2015 i 2018, farà poca campanya electoral.