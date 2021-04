La família reial s'acomiada del duc Felip d'Edimburg amb solemnitat però sense pompa

Un dissabte de primavera lluminós, el príncep Felip d'Edimburg va ser enterrat a la cripta de la capella de Sant Jordi al castell de Windsor. L'home que passarà a la història com el consort més longeu de la monarquia britànica, reposarà allà fins a la mort d'Isabel II. En aquell moment, les restes de tots dos rebran sepultura a la capella del temple, on jeuen el pare de la sobirana, Jordi VI, i la seva mare, Elisabet.

La cerimònia fúnebre va comptar amb la solemnitat dels funerals reials, tot i que va ser més senzilla, sense la pompa i els fastos d'ocasions similars, a causa del coronavirus. La limitació a 30 del nombre de convidats a l'ofici religiós va fer que el temple, d'imponents dimensions, resultés una mica desangelat. La reina va estar sola i aïllada de la resta dels presents durant l'ofici religiós. El cor, reduït només a quatre membres, va fer meravelles. Els actes del sepeli es van circumscriure al perímetre interior del castell. No hi va haver multituds als carrers de Windsor, tot i que milions de persones van poder seguir el funeral en directe a la televisió.

Campanades i canonades

Precedits per una cerimònia militar amb més de 700 participants, les Forces Armades havien obert el seguici fúnebre en processó pels jardins del castell cap a la capella de Sant Jordi, entre bandes de música, campanades i canonades. El fèretre fabricat de roure anglès i revestit de plom es va dipositar en un Land Rover Jaguar, color verd oliva, redissenyat pel mateix duc, que havia preparat minuciosament les seves pròpies honres fúnebres. A peu, caminant a cada costat del vehicle, hi anaven el príncep Carles i la seva germana, la princesa Anna, seguits pels altres dos fills del duc, Andreu i Eduard. La sobirana va arribar a la capella a bord de la royal Bentley.

Inevitablement els ulls van estar posats en Guillem i el seu germà Enric, que van caminar deliberadament separats pel seu cosí, Peter Phillips, per decisió de la reina. Era la primera vegada que el duc de Sussex es retrobava amb la família després de la recent entrevista amb la periodista Oprah Winfrey. Meghan Markle es va absentar atès l'avançat estat de gestació en què es troba.

Al final del sepeli, les càmeres van captar als germans conversant durant el camí de tornada al castell de Windsor. El més gran, Guillem, semblava portar la veu cantant, mentre Enric escoltava capcot, cobert encara per una mascareta. Al costat dels dos caminava la duquessa de Cambridge, Caterina.

Segons el diari Daily Telegraph, Guillem, de 38 anys, ja va parlar per telèfon amb Enric, de 36, a l'arribar a el Regne Unit el passat diumenge, si bé fins ahir no haurien pogut trobar-se en persona, ja que Enric va guardar l'obligatòria quarantena. Fonts citades per aquest diari insistien que tots dos van deixar ahir al marge les seves diferències: «Tot el focus està centrat en la reina. No hi ha excepcions. Una família unida».

«Lleialtat infrangible»

El servei religiós va durar 50 minuts i va anar a càrrec del Degà de Windsor, David Conner, i de l'Arquebisbe de Canterbury. No hi va haver sermó, però sí lloes a la «lleialtat infrangible» del difunt, cap a la sobirana i els seus deures envers la nació. També es va elogiar «la seva bondat, humor i humanitat» i «la seva llarga vida, que ha sigut una benedicció per nosaltres, de moltes, moltes maneres.».

«Ens ha inspirat la seva lleialtat infrangible a la nostra reina, el seu servei a la nació i a la Commonwealth, el seu coratge, fortalesa i fe. Les nostres vides s'han enriquit a través dels desafiaments que ens va presentar, el coratge que ens va donar, la seva amabilitat, humor i humanitat», va dir Conner, en gairebé l'única referència personal al difunt.

Tal com s'havia anunciat, tots els membres de la reialesa van portar mascaretes negres i van vestir de civil, tot i que van lluir les seves medalles militars. La reina va voler d'aquesta manera evitar la humiliació al seu net Enric de ser l'únic en no portar uniforme militar, a l'haver perdut els títols castrenses després d'abandonar de manera molt traumàtica les seves funcions oficials envers la Corona. També es va evitar que Andreu anés vestit d'almirall, com demanava. El príncep viu apartat de la vida pública des del novembre del 2019 per la seva connexió amb el pederasta nord-americà Jeffrey Epstein.

Convidada especial

Entre la resta de convidats hi havia, Camila, duquessa de Cornualla i Catalina, duquessa de Cambridge, així com la resta dels nets del duc i els seus cònjuges. Per part del finat hi van assistir tres membres alemanys de la seva família. També va ser convidada lady Patricia Knatchbull, comtessa de Mountbatten de Birmania, una amiga íntima de Felip.

El primer ministre britànic, Boris Johnson, ja va anunciar la setmana passada que s'excusaria de l'esdeveniment per permetre l'entrada de més familiars i cercles pròxims al duc.