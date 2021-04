Ayuso titlla Gabilondo de «teloner» i diu que «el candidat» per al 4-M és Sánchez

El president del Govern, Pedro Sánchez, no va mencionar ahir a la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, en el primer acte oficial de campanya electoral de cara als comicis del 4 de maig a Madrid, com sí que havia fet anteriorment.

Ayuso li havia retret entrar en la precampanya madrilenya com si fos el candidat i buscar l'enfrontament directe. «És el candidat a Madrid», va dir Ayuso durant l'acte de campanya ahir a Las Rozas. I ho justificava dient que és ell qui decideix «les mentides que ha de dir» l'aspirant socialista, Ángel Gabilondo, de qui va afegir que pot convertir-se en el seu «teloner». «Pedro Sánchez és Pedro Sánchez i Ángel Gabilondo és Ángel Gabilondo. I en aquestes eleccions, què hi farem, em presento jo, senyora Ayuso», li va replicar Gabilondo.

Primer acte de campanya

En l'acte del PSOE, que va ser semipresencial a la seu federal del partit, Gabilondo va criticar que l'única paraula que Ayuso tingui a la boca sigui «Sánchez». Ayuso li va contestar que «el té a la boca perquè és ell el candidat» i «es juga molt» en aquestes eleccions.

Durant el primer acte de campanya, el PSOE va fer una crida a tots els progressistes. Els va demanar que vagin a votar per posar fi a 26 anys de governs de PP a la Comunitat de Madrid. Sánchez va reclamar una participació massiva de l'esquerra per evitar l'executiu de «la plaça de Colón» i que el PP continuï el «saqueig».

Per al cap de Govern, la sortida de la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus només té dos camins possibles: el d'una recuperació justa amb un executiu seriós i progressista liderat per Gabilondo, o «el Govern de la plaça de Colón» que va dir que significa un Madrid «estret, d'odi, exclusió social, ultradreta i corrupció» durant dos anys més.

El PSOE va insistir en acusar el PP de maniobrar sempre perquè Espanya no es recuperi de les seves crisis. «Diuen que estimen molt Espanya, però només l'estimen si estan al Govern, perquè si no governen, la seva màxima és que millor que Espanya s'enfonsi, que ja arribaran ells per salvar-la o, si més no, per tornar a governar i reprendre el saqueig. Això és el que fan», va assenyalar. Segons el cap de l'executiu, la corrupció és la senyal d'identitat del PP en general i a Madrid de forma especial.

Sánchez va aprofitar per repetir el seu missatge d'esperança en la vacunació com a palanca de la recuperació i per defensar l'escut social posat en marxa pel Govern per ajudar els més vulnerables. Va lamentar no haver comptat amb el suport de PP i va recordar dades com que Espanya té ja pràcticament més persones vacunades que contagiades.

Després d'insistir que el full de ruta és «vacunar, vacunar i vacunar», i que el final de la pandèmia està més a prop, va recalcar els efectes positius a Espanya del Pla de Recuperació que el Govern enviarà a Brussel·les abans que s'acabi abril. El president de Govern va destacar els beneficis que per a Madrid tindrà aquest pla i es va aturar especialment en les oportunitats que obrirà a molts joves que busquen feina.

Sánchez es va dirigir a aquest col·lectiu per recordar que els que tenen menys de vint-i-sis anys només han conegut les formes del PP a la Comunitat de Madrid i per oferir-los una alternativa que els il·lusioni.

El líder de l'PSOE va avalar les 350 mesures plantejades per Gabilondo en el seu programa per a pal·liar l'estancament de Madrid i va assegurar que aconseguir que es posin en marxa està a l'abast de la mà. «L'únic que ens cal és anar a votar tots els progressistes el pròxim 4 de maig la candidatura d'Ángel Gabilondo. El que necessitem els progressistes -va recalcar- és votar, votar i votar».