Un incendi destrueix diversos edificis de la històrica Universitat de Ciutat del Cap

Un incendi va destruir aquest diumenge diversos edificis de la Universitat de Ciutat del Cap (UCT, en les seves sigles en anglès), a Sud-Àfrica, fundada el 1829 i una de les més antigues i importants del continent africà.

Diversos immobles es van veure afectats pel foc, entre ells la Biblioteca Jagger, que guarda valuoses col·leccions de llibres antics i manuscrits i de la qual almenys dues plantes van ser pastura de les flames.

L'incendi es va originar al matí en el pendent de la pròxima i famosa Muntanya de la Mesa, que forma part del parc nacional homònim i domina l'urbs de Ciutat del Cap, i es va estendre al campus de la UTC.

"Els estudiants van ser evacuats de les residències i portats a llocs predeterminats", va confirmar la portaveu de la UTC, Nombuso Shabalala, en subratllar que les autoritats de la ciutat treballen amb Parcs Nacionals Sud-africans (SANParks), organisme que gestiona aquests espais al país , per "extingir el foc".

L'ONG Gift of the Givers, que ofereix ajuda en situació de desastres, va indicar en el seu compte de la xarxa social Twitter que ha preparat menjar per a 4.000 estudiants aquesta nit, a petició de la Universitat.

"La seguretat dels estudiants i el personal és primordial", va subratllar la vicerectora de la UTC, Mamokgethi Phakeng, qui es va declarar "inquieta per l'extensió del foc" al campus.

Fins a quatre helicòpters i més de 120 bombers es van desplegar a la muntanya per intentar sufocar les flames, segons va informar el gestor d'incendis del Parc Nacional de la Muntanya de la Mesa, Philip Prins.

Encara a la tarda, els bombers continuaven lluitant per apagar el foc, que va causar ferides a un efectiu d'aquest cos, qui va haver de rebre atenció mèdica en un hospital pròxim.

L'incendi va arrasar parcialment el restaurant limítrof a un monument en record del magnat, colonitzador i polític britànic Cecil Rhodes.