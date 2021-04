L'accident d'un Tesla «sense ningú al volant» deixa dos morts a Texas

Dues persones van morir aquest dissabte a la nit en un accident de trànsit d'un Tesla que circulava sense ningú al volant a Harris (Texas, EUA), al nord de Houston, segons van informar les autoritats del comtat.

Un dels morts estava al seient del passatger i un altre al seient del darrere, i les autoritats van assegurar aquest diumenge que tenen «el 99,9%» de certesa que «ningú conduïa el vehicle en el moment de l'impacte».

El Tesla es va estavellar contra un arbre en una corba a alta velocitat i els bombers van necessitar quatre hores per apagar l'incendi.

Els investigadors estan intentant determinar si es van desplegar els airbags i si el vehicle tenia activada la conducció assistida, un sistema d'assistència intel·ligent que Tesla comercialitza com a «pilot automàtic» o «autopilot».

Tesla demana als seus conductors que estiguin en tot moment pendents de la conducció per prendre control del vehicle i conviden a activar el sistema d'assistència intel·ligent, ja que és més segur que conduir sense.

L'accident s'ha produït quan Tesla està començant a provar amb alguns dels seus conductors un sistema de «conducció autònoma total», tot i que també demana que el conductor tingui les mans al volant en tot moment.

Alguns experts han criticat la companyia per utilitzar termes com «pilot automàtic» i fer una falsa sensació d'autonomia per part del vehicle.

L'Agència de Seguretat a la Carretera dels Estats Units (NHTSA, per les seves sigles en anglès) està estudiant la possibilitat d'imposar normes per garantir l'atenció dels conductors al volant, al mateix temps que nous automatismes de la conducció s'implanten en la indústria del motor.

La NHTS investiga més de vint accidents de vehicles elèctrics Tesla durant l'ús del sistema de conducció assistida.

El conseller delegat de Tesla, Elon Musk, ha defensat l'historial de seguretat dels seus vehicles elèctrics i aquesta setmana va assegurar que l'assistència a la conducció permet tenir una possibilitat «10 vegades més baixa» d'accident.