La República Txeca expulsa divuit treballadors de l'ambaixada russa a Praga

El Govern txec va assenyalar els serveis secrets russos per l'explosió ocorreguda el 2014 en dos arsenals de l'Exèrcit a Vrbetice i ha anunciat l'expulsió de 18 treballadors acreditats de l'Ambaixada russa a Praga.

Els 18 ciutadans russos, considerats membres dels serveis secrets, hauran d'abandonar el país en un termini de 48 hores, segons va anunciar el vice-primer ministre i ministre d'Afers Estrangers txec, Jan Hamaceck.

El primer ministre txec, Andrej Babis, va explicar que ja s'ha traslladat aquesta informació a president, Milos Zeman, que està totalment d'acord amb la decisió adoptada. «Basant-nos en proves clares obtingudes a través d'una investigació de les nostres forces de seguretat, he de dir que hi ha una sospita raonable de la implicació d'agents de la unitat 29155 del servei secret militar rus (GRU) en l'explosió dels magatzems de munició de Vrbetice el 2014», va explicar Babis.

Explosió amb dos morts

El magatzem número 16 de la base de Vrbetice va expotar el 16 d'octubre de 2014 i un segon magatzem, el número 12, va patir la mateixa situació el 3 de desembre d'aquell mateix any. Dues persones van morir en la primera deflagració, que va causar importants danys i va obligar a evacuar les poblacions properes.

El mateix Babis va recordar les dues morts provocades per la primera explosió en la seva compareixença i va destacar la tasca de la Policia, en particular la del Centre Nacional per Combatre el Crim Organitzat. «La República Txeca és un Estat sobirà i ha de respondre en conseqüència a aquests fets sense precedents», va assenyalar Babis.

Així, Hamacek va informar de l'expulsió dels 18 ciutadans russos amb credencials diplomàtiques, «identificats clarament com a agents dels serveis secrets russos GRU i SVR» o Servei d'Intel·ligència Exterior.

«Divuit treballadors de l'Ambaixada russa hauran d'abandonar la República Txeca en un termini de 48 hores», va explicar Hamacek, que ja ha traslladat la decisió a l'ambaixador rus, Alexander Zmeevski. «Estem en una situació similar a la de, per exemple, el Regne Unit el 2018 en el cas de l'intent d'enverinament de Salisbury», va indicar en referència a l'incident protagonitzat per l'antic espia rus Sergei Skripal i la seva filla Yulia. Hamacek va destacar que les relacions amb Rússia es veuran afectades i va afegir que informaran del que ha passat als seus aliats de la UE i l'OTAN i els demanaran suport, si fos necessari.