Via Galega reclama l'autodeterminació EFE

dret a l'autodeterminació. Una marxa convocada per la Plataforma Via Galega, amb un miler d'assistents, va recórrer ahir els carrers de Santiago de Compostel·la per reclamar «dret a l'autodeterminació». María Xosé Bravo, portaveu, va dir que l'objectiu és «defensar els interessos de Galícia» perquè tingui «veu i vot» en els assumptes que l'afecten.