La Fiscalia obre diligències a Vox per delicte d'odi en un cartell electoral

La Fiscalia Provincial de Madrid ha obert diligències d'investigació a VOX per un presumpte delicte d'odi per un cartell electoral instal·lat a la Puerta del Sol en el qual es compara els diners dedicats a una pensió de jubilació amb el de mantenir als menors estrangers no acompanyats (mena).

Fonts fiscals han confirmat a EFE que actuaran contra aquest cartell, en el qual es veu, en un costat, a una senyora gran, i en l'altre a un jove d'origen migrant. "Un mena 4.700 euros al mes, la teva àvia 426 euros de pensió/mes", es llegeix en un cartell al costat del lema Vox, "vota segur".

També el Consell per a l'Eliminació de la Discriminació Racial o Ètnica dependent del Ministeri d'Igualtat prepara una demanda contra la formació de Santiago Abascal per incitar a l'odi amb una "propaganda electoral racista contra la infància migrant".

"Atacar a col·lectius vulnerables a més de ser menyspreable està penat en la nostra legislació", ha denunciat a través de Twitter Antumi Toasijé, presidenta d'aquesta entitat, que ha recordat a més les recomanacions emeses des d'aquesta institució perquè els partits polítics s'abstinguin de difondre odi.

També el candidat d'Unides Podem a la Presidència de la Comunitat de Madrid, Pablo Iglesias, ha denunciat en les xarxes socials que la campanya de Vox "només té un nom", que és el "feixisme", i ha anunciat que denunciarà aquesta "propaganda nazi" davant la Junta Electoral.

"No podem permetre que aquests criminals governin a Madrid", assegura Iglesias, que ha comparat en Twitter aquest cartell amb els quals utilitzava el règim d'Adolf Hitler per a assenyalar als jueus.