L'Audiència de la Corunya permet als Franco retirar el mobiliari de Meirás

L'Audiència Provincial de la Corunya ha revocat l'acte del Jutjat de Primera Instància número 1 que ordenava dipositar a favor de l'Estat tots els mobles i elements accessoris del Pazo de Meirás, per la qual cosa els Franco podran retirar-los de l'immoble ja que la seva titularitat no està en qüestió.

La Secció tercera de l'Audiència estima d'aquesta forma el recurs interposat pels hereus del dictador i condemna a l'Administració a indemnitzar-los pels danys ocasionats, una decisió que ja estan estudiant l'Advocacia de l'Estat i la Xunta, i que constreny l'ajuntament de Sada, on se situa l'immoble.

Els magistrats argumenten, en la resolució amb data d'aquest dimarts, que en l'execució provisional de la sentència que atorga la titularitat del pazo a l'Estat "no procedeix la discussió sobre a qui li pertany el mobiliari, perquè l'Administració no el va reclamar en la seva demanda inicial", sinó únicament la finca.

I afegeixen que, malgrat el dipòsit dels mobles sol·licitat per l'Estat dins del tràmit d'execució provisional de la sentència, "en cap moment l'Administració anuncia una futura demanda postulant la propietat d'aquest mobiliari".

Per a adoptar una mesura cautelar ha d'estar viu un litigi judicial, o anunciar que es presentarà una demanda, alguna cosa que no succeeix en aquest cas, perquè en la fallada de primera instància "no es diu que els mobles siguin propietat de l'Estat, ni mai es va tocar aquesta qüestió en tot el litigi".

En tot cas, ja no cap recurs contra aquesta resolució, però l'Administració podrà demandar en un altre plet la titularitat dels mobles que consideri propietat de Patrimoni Nacional assignat a l'ús del cap de l'Estat.

El tribunal recorda a més que només les dues estàtues del mestre Mateo estan catalogades com a bé d'interès cultural, però assenyala que la Llei de Patrimoni de Galícia "no estableix cap pèrdua de propietat civil" pels seus titulars per estar catalogades.

En la demanda tampoc es reivindica "un bé d'interès cultural com a conjunt format tant per béns mobles i immobles", apunten els jutges, que afegeixen que "ni existeix aquesta declaració administrativa, ni és el reconegut en sentència".

En la vista sobre les mesures cautelars que prohibien als Franco moure els béns mobles del pazo mentre s'inventariaven, el desembre passat, els Franco es van mostrar disposats a permetre que es quedessin dins de l'immoble amb "un acord raonable, fins i tot mitjançant un preu raonable encara que sigui simbòlic".

Les reaccions a aquest nou pronunciament judicial han estat immediates, i per part del Govern el delegat a Galícia, José Miñones, ha anunciat que l'Advocacia de l'Estat estudia ja aquest pronunciament judicial per decidir quines accions emprendre. "L'objectiu -ha dit- és defensar que els mobles entenem que pertanyen a l'Estat".

Per part seva, el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha compartit les manifestacions del delegat i ha incidit en què "val la pena dilucidar" a qui correspon el mobiliari.

De moment, la Conselleria de Cultura està treballant en la situació de les escultures declarades bé d'interès cultural (BIC) amb l'Ajuntament de Santiago.

El titular d'aquest departament autonòmic, Román Rodríguez, ha demanat "respectar l'Estat de dret", mentre que l'alcalde de Sada, Benito Portela, que ha qualificat de "forassenyat" aquest acte, ha urgit a la Xunta al fet que adopti mesures immediates per a "evitar la retirada dels béns mobles del pazo pels Franco"

El passat 12 de febrer, l'Audiència Provincial de la Corunya també va reconèixer als Franco el seu dret a ser rescabalats per les despeses en els quals van incórrer des de 1975, després de la mort del dictador, per conservar el Pazo de Meirás, després de confirmar la seva titularitat pública.