La UE eleva el to davant Rússia per Navalni i la tensió amb Ucraïna

L'estat de salut d'Alexei Navalni es deteriora i Rússia ha de garantir l'accés del líder opositor a cures sanitàries adequades i metges professionals de la seva confiança. És el missatge que va traslladar ahir l'alt representant per a la política exterior de la UE, Josep Borrell, abans i després de la reunió virtual de ministres d'Exteriors de la UE que va posar de manifest la preocupació amb la qual segueixen els Vint-i-set tant el desplegament de tropes russes a la frontera amb Ucraïna com el cas Navalni. «Estem molt preocupats per la seva salut. Les autoritats russes han de donar-li les atencions sanitàries que necessita. Són responsables de la seva salut», va recordar.

Encara que Navalni va ser traslladat ahir a l'hospital d'una presó, el cap de la diplomàcia europea va insistir que el líder opositor ha de tenir «accés immediat a professionals mèdics de la seva confiança». Una petició que ja va fer durant el seu humiliant viatge a Moscou el febrer passat, però que no va ser escoltada. «Ara la situació s'està deteriorant i fem responsables les autoritats russes de la situació sanitària del senyor Navalni», va avisar.

El ministre d'Exteriors alemany, Heiko Maas, va rebre positivament la notícia de l'hospitalització de Navalni per poder rebre ajuda mèdica, després de tres setmanes en vaga de fam, encara que va avisar que seguiran «molt estretament» la resposta de les autoritats russes. «És important que se li protegeixi la vida i la integritat física», es va sumar la ministra d'Exteriors espanyola, Arancha González-Laya.

No és l'únic front que preocupa els Vint-i-set. El cap de la diplomàcia europea va tornar a denunciar el desplegament de tropes russes a la frontera amb Ucraïna. Segons les xifres de referència que fa servir Borrell, hi ha 150.000 soldats russos concentrats, fet que suposa «un risc d'escalada evident». «És una situació molt perillosa i fem una crida a Rússia perquè retiri les seves tropes de la frontera», va explicar després d'escoltar el ministre ucraïnès, Dmitro Kuleba.