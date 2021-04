El 45% dels viatgers que han de fer quarantena escapa als rastrejadors

El 45% dels viatgers procedents dels dotze països sud-americans i africans que estan obligats a guardar quarantena a Espanya escapen al radar dels rastrejadors militars, encarregats de supervisar el seu confinament i que es troben amb la impossibilitat de contactar amb ells.

Aquest és una de les dades ofertes en la reunió periòdica de coordinació de la missió Baluard de lluita contra el virus, que aquest dimarts ha comptat amb l'assistència de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Els militars són els que tenen en exclusiva la tasca de rastrejar als viatgers d'aquests dotze països, que estan obligats a guardar una quarantena de deu dies a la seva arribada a Espanya per a prevenir l'expansió de les soques brasilers i la sud-africana.

Es tracta del Brasil, el Perú i Colòmbia, així com uns altres de nou països del sud d'Àfrica: Sud-àfrica, Botswana, Unió de Comores, Ghana, Kenya, Moçambic, Tanzània, Zàmbia i Zimbàbue.

El Ministeri de Sanitat va imposar el passat 23 de febrer quarantena als viatgers procedents del Brasil i Sud-àfrica i el 9 de març les va ampliar als altres països limítrofs, però gairebé la meitat d'ells no s'arriben mai a contactar.

En concret, els militars han rastrejat des del 23 de febrer a 19.730 persones que han aterrat a Espanya procedents d'aquests països, però no han aconseguit contactar amb 9.064 d'elles.

Segons ha explicat aquest dimarts el comandant Francisco Bernal, cap de torn de Baluard, això ocorre perquè les dades que donen a les autoritats a la seva arribada a Espanya "no són fiables, ja que no es pot contactar amb ells ni per telèfon ni per correu".

La majoria dels viatgers, concretament un 50%, provenen de Colòmbia, país seguit pel Brasil (23%) i el Perú (15%). Només un 12% són dels altres nou països africans. De mitjana, els militars han rastrejat fins al moment a 359 passatgers al dia.

Dels viatgers que sí han pogut contactar i supervisar la seva quarantena, 36 han reportat símptomes compatibles amb covid en els dies següents a la seva arribada, i derivats als serveis de salut de la comunitat autònoma corresponent.

Al rastreig de les noves variants del virus es dediquen 90 militars de Catalunya i València, que porten un seguiment diari d'entre 3.500 i 4.700 persones.

Les dades ofertes per Bernal detallen els rastrejos acumulats, però també els fets sol en el dia 18 d'abril, l'últim del qual es tenen xifres. Només aquest dia es va intentar contactar amb 1.310 persones que havien aterrat a Espanya, de les quals 444 no van respondre als militars.

Robles s'ha mostrat preocupada per l'alt percentatge de viatgers que escapen als rastrejadors. "Són dades preocupants", ha dit la ministra després d'escoltar les xifres, i ha afegit que si bé les Forces Armades "no pot fer res" per a solucionar aquest problema, és un assumpte a tenir present.