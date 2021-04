El desigual accés a les vacunes tensa la cimera iberoamericana d'Andorra

COVID, vacunes i recuperació econòmica. Com no podia ser d'una altra manera, aquests són els tres eixos sobre els quals girarà la primera Cimera Iberoamericana en pandèmia, que es va inaugurar ahir a la nit i es desenvoluparà durant la jornada d'avui a Andorra. Uns eixos que van grinyolar ahir amb les queixes expressades per països com Guatemala o República Dominicana pel desigual accés a les vacunes.

Es tracta d'una trobada atípica deslluïda per la COVID-19, que ja va obligar a endarrerir la cita. Inicialment s'havia de celebrar el passat mes de novembre. Només assistiran presencialment representants de cinc dels 22 països membres de la zona: els tres de la península -Espanya, Andorra i Portugal-, així com els de l'anterior i següent seus de la cimera -Guatemala i República Dominicana-. La resta participaran de manera virtual, tot i que ja s'ha descartat la intervenció del president brasiler, Jair Bolsonaro, i està en dubte la del mexicà, Andrés Manuel López Obrador, i la del paraguaià, Mario Abdo Benítez.

El cap del Govern espanyol, Pedro Sánchez, arriba a la cimera amb un compromís sota el braç. Segons va avançar ahir la portaveu de l'Executiu, María Jesús Montero, Espanya posarà vacunes a disposició dels països d'Amèrica Llatina en coordinació amb la Unió Europea «tan aviat com sigui possible». D'aquesta manera, Sánchez vol mostrar la seva voluntat de donar resposta a la crisi sanitària i socioeconòmica que la pandèmia ha provocat a la regió, on viu un 8,4% de la població mundial però s'ha registrat el 29% de les morts per COVID-19.

Falta per veure la lletra petita del compromís i la resposta dels països d'Amèrica Llatina davant d'un tema tan sensible. Dilluns, durant la seva visita oficial a Espanya, el president de la República Dominicana, Luis Abinader, va mostrar el seu malestar pel que va considerar «falta de solidaritat» de la UE i els països desenvolupats respecte de l'accés a la vacuna contra la COVID-19. I ahir, en la cloenda de la trobada empresarial prèvia a la cimera, va considerar que la vacunació ha estat «un dels errors» de la gestió pandèmica.

Fortes crítiques

Molt més contundent es va mostrar el president de Guatemala, Eduardo Giammattei. Segons la seva opinió, el sistema COVAX impulsat per l'OMS per a facilitar l'accés a les vacunes als països amb dificultats és un «fracàs» i va exigir que se suspenguin les patents. «Un petit grup de països tenen totes les vacunes i la resta de països gairebé no en tenim. De tres milions de vacunes contractades amb COVAX hem rebut només 80.000 dosis», va assenyalar visiblement enfadat abans d'explicar que el seu país ha rebut vials donats per l'Índia i està punt de rebre un carregament de la Sputnik V contractat amb Rússia. «Cada vegada hi ha més bretxes entre els països que més tenen i els que menys tenen per poder afrontar les crisis de millor manera. Si no tanquem les bretxes la humanitat té molt poques perspectives», va afegir Giammattei.

Els líders de Costa Rica i Xile, Carlos Alvarado i Sebastián Piñera, van coincidir en les crítiques. Durant una trobada virtual per avançar en la idea del tractat internacional sobre pandèmies impulsat pel president del Consell Europeu, Charles Michel, Alvarado va destacar la «desigualtat en l'accés» a la vacuna, quan «el 53% de les dosis venudes i administrades estan en mans del 16% de la població mundial, és a dir, dels països més rics».