El Govern desisteix de la seva reforma del sistema per a l'elecció del CGPJ

El Govern ha fet definitivament marxa enrere amb la seva polèmica reforma de la llei que rebaixava les majories parlamentàries necessàries per a l'elecció dels 12 vocals jutges del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, va anunciar ahir el cop de timó: la petició del Govern als grups de PSOE i Unides Podem de la retirada de la proposició de llei registrada a la tardor, paralitzada pel president del Govern a l'octubre enmig de fortes crítiques, fins i tot d'inconstitucionalitat, per part de les associacions de jutges i que, per iniciativa d'elles, va ser posada sota la lupa de la UE i el Consell d'Europa. Un gest celebrat per la Comissió Europea, però que considera insuficient, perquè reclama al Govern i l'oposició una «reforma estructural» perquè els jutges elegeixin almenys la meitat dels membres del CGPJ.

«Proposarem als grups que van presentar la proposició de llei que la retirin», va manifestar durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en la qual presentava la Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa per la qual es crearan tribunals d'instàncies, tants com partits judicials hi ha actualment (431), i el principal objectiu dels quals, ser més eficaç, va vincular directament amb la necessitat de retirar la reforma que tantes suspicàcies ha generat.

D'aquesta manera, el Govern desisteix de forma definitiva d'aquest projecte, el «rellotge» del qual el president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar que «aturava» per poder negociar amb el PP la renovació d'aquest òrgan, que es troba en funcions des de desembre de 2018. D'aquesta manera, la reforma que sí que ha tirat endavant és la que impedeix a l'òrgan de govern dels jutges realitzar nomenaments mentre es troba amb el mandat caducat. Una reforma que ha estat estudiada pel seu gabinet tècnic en un informe que serà portat a ple demà i que adverteix del risc d'«atròfia» i «paralització» que comporta per a la institució.

La modificació legal que ja està vigent també va ser examinada per l'executiu comunitari. De fet, dilluns van mantenir una reunió Campo i la comissària europea de Valors i Transparència, Vera Jourová, i aquesta va donar el seu vistiplau, no gaire entusiasta, a la reforma aprovada que limita els poders del CGPJ en funcions. Campo no va admetre directament que la decisió de retirar la proposta més important, la que permetia elegir els vocals de torn judicial sense el PP, havia estat rebutjada per Brussel·les, però sí que va insistir que davant de l'«enrenou» existent, el Govern prefereix posar el «focus» en el que considera important: l'eficiència processal (impulsada al desembre), l'eficiència organitzativa (llançada ahir) i l'eficiència digital (que veurà la llum en els propers mesos).

Al poder judicial calculen que, si la renovació no es produeix abans que acabi l'any, el nombre de vacants judicials al Tribunal Suprem, els tribunals superiors de justícia i les audiències provincials arribarà al mig centenar, ja que no es poden cobrir ni les produïdes per jubilacions ni per defuncions. D'elles, nou són a l'alt tribunal, encara que cap a la Sala Segona, que és en l'única en què es van cobrir tots els buits i encara no s'han produït noves vacants.