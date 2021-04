La Justícia obliga l'Estat a tornar als Franco els béns del Pazo de Meirás

Cop judicial al Govern. L'Audiència Provincial de la Corunya ha estimat el recurs dels hereus del dictador Francisco Franco contra el dipòsit cautelar dels béns mobles de la casa pairal de Meirás. Els jutges revoquen la interlocutòria de la jutgessa de primera instància i permeten als néts del militar colpista retirar els béns mobles que, incideixen, no van ser reclamats per l'Estat en la seva acció reivindicatòria, que es va limitar a l'edifici i finques. L'Audiència concedeix a més als Franco el dret a ser indemnitzats pels danys que van poder derivar-se de l'ordre judicial. La sentència és ferma i no es pot interposar recurs, però l'Administració podrà demanar en un altre plet la titularitat dels mobles que consideri propietat del Patrimoni Nacional assignat a l'ús del cap de l'Estat.

Els jutges argumenten que la titularitat dels mobles hauria de ser, en tot cas, objecte d'un altre plet. «L'únic que es va demanar, i així es va estimar, és un dret de propietat sobre una parcel·la cadastral», argumenten en l'acte, que no es pot recórrer. Els magistrats es mostren molt durs i arriben a afirmar que la mesura cautelar «va degenerar en una confiscació de la totalitat dels béns mobles existents a l'interior de la casa pairal, a disposició de l'Administració General de l'Estat, sine die».

L'Estat estudia la resposta

«Sembla obligat recordar que Espanya, en la Constitució de 1978, es configura com un Estat social i democràtic de Dret, sent la igualtat davant la llei una de les característiques que diferencien les democràcies dels règims dictatorials. Proclamada igualtat davant la llei que no solament no distingeix, sinó que prohibeix distingir. No caiguem en el que diem que rebutgem «, adverteixen en el seu acte.

L'Advocacia de l'Estat estudiarà quines són «les accions més convenients» a emprendre per evitar que el Pazo de Meirás pateixi un «espoli». El Govern argumenta que la sentència coneguda ahir no resol sobre la titularitat dels béns en si, sinó que el que fa és rebutjar la mesura cautelar que va decidir el Jutjat de Primera Instància número 1 de La Corunya, que ordenava dipositar a favor de l'Estat tots els mobles i elements accessoris del Pazo de Meirás.

Gairebé 700 béns

El Pazo de Meirás va passar a mans de l'Estat a finals de 2020, després de 82 anys en possessió de la família Franco. El lliurament de claus el passat 10 de desembre es va realitzar després que els tècnics de la Xunta verifiquessin que tots els béns que havien inventariat es trobaven a dins: un total de 697, des d'estris particulars fins a peces de valor històric i artístic.