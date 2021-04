Sanitat descarta la vacunació voluntària amb AstraZeneca a menors de 60 anys

Sanitat considera que "no és oportú en el moment actual" oferir la vacuna d'AstraZeneca a menors de 60 anys que vulguin vacunar-se voluntàriament i subratlla que l'elecció de la vacuna "no pot establir-se per eleccions individuals, sinó que s'ha de basar en la indicació de les vacunes per a cada grup de població".

Així ho recull la sisena actualització de l'"Estratègia de vacunació enfront de la covid-19 a Espanya", publicada aquest dimecres pel Ministeri de Sanitat i que especifica que el grup nou (persones de 51 a 59 anys) "rebrà la vacuna que es consideri en funció de la disponibilitat, el context de la pandèmia i les evidències".

A més, la sisena actualització obre la porta a la "intercanviabilitat" de vacunes en menors de 60 amb una primera dosi administrada i pendents de rebre la segona.

Aquesta possibilitat de combinació de vacunes, que recull per primera vegada l'estratègia, es decidirà pròximament "segons es vagi actualitzant i ampliant l'evidència científica, les avaluacions de l'Agència Europea del Medicament (EMA) i en comunicació amb altres països de la UE".

També es tindrà en compte "la disponibilitat de les diferents vacunes en les pròximes setmanes o mesos".

Aquesta setmana, l'Institut de Salut Carlos III, dependent de Sanitat, va presentar el primer assaig clínic per estudiar les possibilitats de vacunar amb Pfizer als menors de 60 anys ja inoculats amb una dosi d'AstraZeneca, a fi de donar evidència científica a aquesta possibilitat.

No obstant això, en l'estratègia també s'incideix en què la pauta completa es realitzarà, preferiblement, amb la mateixa vacuna.

En aquesta sisena actualització, el document insisteix que la vacuna a administrar "no pot ser a demanda o elecció dels individus, sota pena de soscavar els principis i valors ètics de l'estratègia".

"En un context d'escassetat de recursos sanitaris, la priorització ha d'establir-se sobre la base d'aquells, havent de quedar limitada la facultat d'elecció dels professionals clínics i dels ciutadans", afegeix el text.

La sisena actualització de l'estratègia estableix que es continuarà vacunant a les persones de 70 a 79 anys i persones amb condicions de molt alt risc prioritzades amb vacunes d'ARNm (Pfizer i Moderna).

De manera simultània, es continuarà vacunant amb AstraZeneca a la franja d'edat entre 60 a 69 anys.

A més, recorda que les primeres dosis de Janssen s'utilitzaran en el grup d'edat entre 70 i 79 anys, després de la finalització de la nova avaluació de seguretat realitzada des de l'EMA.

D'altra banda, l'actualització posa de manifest l'efectivitat de la vacunació amb sèrums ARNm en les persones institucionalitzades en residències de persones grans, on s'han obtingut "molt bons resultats enfront de la infecció, l'hospitalització i mort".

A més, segons el document, s'observa protecció indirecta en les persones no vacunades que viuen en residències amb alta taxa de vacunació.

