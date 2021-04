Socis de Sánchez plantegen donar suport al «pla B» del PP a l'estat d'alarma

El Govern va insistir ahir que «no veu necessari» prorrogar l'estat d'alarma, que decaurà el 9 de maig. Aquesta decisió deixa les comunitats autònomes en mans dels tribunals superiors, que seran els que hauran de confirmar les seves mesures per frenar els contagis per covid-19, una posició que desagrada a molts dels socis parlamentaris de Pedro Sánchez. ERC, EH Bildu, PDeCat, Compromís i Més País ja li van reclamar la setmana passada en un debat en el Congrés «una alternativa» jurídica a l'estat d'alarma, però el cap de l'executiu la va negar. Davant aquesta situació, aquests socis van avisar ahir a la cambra baixa que s'estan plantejant donar suport a la tramitació de l'anomenat «pla B» jurídic del PP.

El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, va assegurar que fins i tot secundarien que es tramités aquest «pla b» per urgència i en lectura única. Joan Baldoví (Compromís) va afirmar que ell «no estaria en contra» de la proposició de llei «encara que vingui del PP». També la portaveu de Bildu, Maite Aizpurua, va coincidir que estudiarà la proposta. Ferran Bel (PDeCat) i Íñigo Errejón (Més País) també van oberir-se a recolzar la mesura del PP. El portaveu de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, va anunciar que no hi donarien suport perquè «ja és hora que els espanyols recuperin la llibertat».