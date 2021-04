El Bundestag alemany aprova l'ampliació de les restriccions

El Bundestag o cambra baixa del Parlament d'Alemanya va aprovar ahir el paquet de restriccions a implementar a tot el país amb l'objectiu de frenar l'expansió de la pandèmia de covid-19, després d'un encès debat.

Entre altres mesures, l'esmena de la llei, anomenada «fre d'emergència», implica l'adopció d'un toc de queda de les deu de la nit a les cinc de la matinada a les regions amb un alt nivell d'incidència de contagis. També recull altres restriccions, com una normativa més estricta per a empreses, així com l'educació virtual per a les escoles dels estats federats més afectats per la pandèmia.

La normativa podria entrar en vigor, com a molt aviat, dissabte. Abans, però, ha de passar avui pel Bundesrat, i posteriorment haurà de ser signada pel president alemany, Frank-Walter Steinmeier, i ser promulgada. Aquestes mesures expiraran, com a molt aviat, el proper 30 de juny.