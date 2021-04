Fiscalia denuncia a Vox i demana retirar el seu cartell per a protegir als menors

La Fiscalia de Madrid ha presentat una denúncia contra Vox davant un jutjat de Madrid per delicte d'odi en relació amb el seu cartell electoral sobre menors estrangers immigrants, en la qual li reclama que "en el termini més breu possible" decreti la seva retirada per a protegir als menors.

Segons ha informat el ministeri fiscal en un comunicat aquest dijous, la denúncia s'ha presentat davant el Jutjat d'instrucció 53 de Madrid per un possible delicte d'odi en aquest cartell, en el qual es recrimina que els menors estrangers immigrants cobrin una paga major que els jubilats espanyols.

La Fiscalia creu que en ell "es trasllada no sols el suposat import econòmic que costa el manteniment d'un menor estranger no acompanyat enfrontat al d'un pensionista, qüestionant-se així el seu caràcter ètic i legal, sinó també una imatge física en prejudici del menor com a persona estrangera, violenta i delinqüencial".