El Govern carrega contra Vox pels cartells «racistes» del 4-M

«Hi ha provocacions a les quals cal entrar», va defensar una font de La Moncloa davant el desplegament de ministres que va llançar el Govern ahir contra Vox pels cartells racistes que va penjar a la parada de metro de Sol, al quilòmetre zero de Madrid, criminalitzant els menors estrangers no acompanyats. Prop d'una desena de membres de l'executiu de coalició van denunciar la propaganda de la formació de Santiago Abascal, que ja està sent investigada per la Fiscalia de Madrid per un presumpte delicte d'odi. El PSOE, a més, va presentar una denúncia als tribunals i al costat d'Unides Podem va portar la qüestió davant la Junta Electoral.

A primera hora d'ahir, la vicepresidenta primera del Govern, Carmen Calvo, va obrir la jornada reprenent Vox. «El seu és l'odi, literalment. L'odi», li va dir a la bancada ultra al Congrés després que el seu portaveu parlamentari, Iván Espinosa de los Monteros, insistís a atacar des de la cambra baixa els menors estrangers no acompanyats (MENAs). I aquest xoc només era l'inici d'una allau de retrets de l'executiu cap a la campanya de l'extrema dreta. Diversos ministres van carregar contra ella i un fil unia totes les declaracions: és «repugnant».

«Amor pels nens»

La discussió va seguir en el ple amb una pregunta d'Espinosa de los Monteros a la vicepresidenta segona, Nadia Calviño. Espanya és una societat «progressista, feminista, oberta, acollidora i solidària», i si alguna cosa la «caracteritza» és «l'amor pels nens», li va respondre la dirigent abans de rematar denunciant el «discurs repugnant» de Vox, «masclista , xenòfob, homòfob i racista».

En el ple, van continuar la línia discursiva de Calvo i Calviño la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, i el titular d'Interior, Fernando Grande-Marlaska. Fora de l'hemicicle, Isabel Celaá (Educació) va dir sentir «repugnància i vergonya» i Margarita Robles (Defensa) va situar la propaganda «fora dels estàndards mínims de qualsevol democràcia». Tampoc van faltar les crítiques de Juan Carlos Campo (Justícia) o de José Luis Escrivá (Seguretat Social).

«És un atac que no només és racista, sinó cap als nens i les nenes més vulnerables del nostre país, que són aquells que migren sols», va assenyalar la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, després d'anunciar amb la titular d'Igualtat, Irene Montero, que el Govern ha posat en coneixement de la justícia la propaganda ultra.

Ja a última hora de dimarts, la Fiscalia de Madrid va obrir diligències d'ofici per investigar si el cartell podria suposar un delicte d'odi contra els menors estrangers no acompanyats. A més, el PSOE va presentar una denúncia als jutjats d'instrucció de Madrid.