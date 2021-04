El jutge refusa retirar el cartell electoral de Vox sobre menors estrangers

Un jutjat de Madrid ha refusat retirar de forma cautelar el cartell electoral de Vox sobre els menors estrangers immigrant a l'estimar que no es donen les circumstàncies necessàries per adoptar la mesura cautelar sol·licitada per la Fiscalia.

El jutjat d'Instrucció número 48 de Madrid, en funcions de guàrdia de diligències, creu que no es dona ni perill per la demora, ni aparença de bon dret per acceptar la mesura cautelar que ha demanat la Fiscalia en el marc de la denúncia que ha presentat contra Vox per un delicte d'odi.

El ministeri fiscal sol·licitava la retirada del polèmic cartell per protegir els menors d'atacs "gratuïts i amb prejudicis".