Madrid vol mantenir les normes de l'estat d'alarma

El conseller d'Educació i Joventut i portaveu del Govern de Madrid, Enrique Ossorio, ha subratllat que la Comunitat mantindrà les normes restrictives aplicades per la pandèmia un cop decaigui l'estat d'alarma, el proper 9 de maig, però ha aclarit que seran els jutges els qui hauran de decidir sobre la seva aplicació.

En declaracions als mitjans, el conseller ha apuntat que a partir del 9 de maig es continuarà aplicant la normativa que dictin les autoritats madrilenyes, però ha recordat que llavors no estarà en vigor el paraigua jurídic de l'estat d'alarma. «El problema que tenim és que, al no tenir aquest suport perquè el Govern no ha volgut fer una llei de pandèmies com així va prometre, haurem de comunicar les mesures als jutges perquè considerin si són proporcionades a la pandèmia i analitzin si s'envaeixen els drets fonamentals», ha assenyalat Enrique Ossorio.