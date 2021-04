El CIS preveu un empat entre blocs el 4-M amb un lleuger avantatge de l'esquerra

Mentre s'acosten les eleccions madrilenyes del 4 de maig hi ha una dada que sembla incontrovertible: Isabel Díaz Ayuso guanyarà, i amb moltíssima comoditat. El consens en les enquestes indica que la suma de la dreta aconseguirà sense problemes la majoria absoluta, fixada en 69 escons, però d'ell es separa, novament, el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS). L'organisme dirigit per José Félix Tezanos dibuixa un escenari més ajustat. Un empat entre els dos blocs, entre l'esquerra del PSOE, Més Madrid i Unides Podem i la dreta de PP i Vox, perquè Ciutadans desapareixeria de l'assemblea autonòmica. Qualsevol dels dos principals candidats, l'aspirant popular i presidenta de la Comunitat de Madrid i el socialista Àngel Gabilondo, podria governar i assolir, amb els seus socis naturals, el llindar dels 69 parlamentaris. El CIS fins i tot concedeix més probabilitats de victòria al bloc progressista, en augurar que pot obtenir entre 67 i 73 escons, mentre que el PP i la ultradreta es mouen en la forquilla de 65-69 diputats.

Segons l'enquesta, el PP aconseguiria un 36,7% dels vots i entre 54 i 56 escons -davant del 22,23% i les 30 actes aconseguides el 2019-. L'aspirant popular treuria un gran avantatge al seu directe rival, Ángel Gabilondo, que obtindria el 23,4% i entre 34 i 36 diputats.

Cs, sense representació

La tercera força ja no seria Ciutadans, que es quedaria amb un 4,6%, per sota del 5 % necessari per obtenir representació. Els taronges, amb Edmundo Bal de número u, perderien els 26 seients que va aconseguir Ignacio Aguado fa dos anys. Ara la tercera posició l'ocuparia Més Madrid, que pujaria respecte el 2019, obtenint el 15,1% dels sufragis i entre 22 i 24 diputats (va aconseguir un 14,69% i 20 actes en la convocatòria anterior, en què Mónica García va debutar).

Vox, amb Rocío Monasterio, que repeteix, amb prou feines experimentaria canvis respecte el 2019: si llavors va tenir un 8,88% i 12 seients, ara tindria un 8,2% i entre 11 i 13 diputats. L'última força a l'Assemblea seria Unides Podem. Pablo Iglesias milloraria els resultats de fa dos anys, en aconseguir el 8,4% dels vots i entre 11 i 13 actes de l'assemblea de Madrid. En els comicis anteriors, a punt va estar la formació de quedar-se fora de la cambra, ja que va rebre el 5,62% de les paperetes i 7 escons. Pel que fa al baròmetre que el CIS va publicar el passat 5 d'abril, es reflecteix un lleuger descens de populars i socialistes i un creixement de Més Madrid i Vox.