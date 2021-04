Espanya registra 11.731 nous positius de coronavirus i 95 defuncions més des de dijous

Espanya ha registrat 11.731 positius de covid-19 des de dijous, fet que deixa la xifra global en 3.468.617 des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa a les defuncions, des de l'últim informe n'hi ha hagut 95, i ara la xifra és de 77.591. Madrid encapçala els contagis en els últims 7 dies amb 13.249 casos, seguida de Catalunya amb 10.813. Per darrere, Andalusia amb 8.939 i el País Basc amb 5.842. Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 669.268 casos. Just després se situa Catalunya amb 572.754. Els segueix Andalusia amb 541.843. La comunitat autònoma amb més diagnosticats el dia previ és Madrid amb 1.909. A Catalunya n'hi ha hagut 572.

Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 77.591 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 95 més que dijous. Segons l'informe del Ministeri, 330 s'han produït en els darrers 7 dies. D'aquestes, a Madrid n'hi ha hagut 90, a Andalusia 64, a Castella i Lleó 25 i al País Basc 24. A Catalunya n'hi ha hagut 21.

En aquests moments al conjunt de l'Estat hi ha 9.989 pacients ingressats per la infecció, que ocupen el 7,93% de tots els llits disponibles. 2.297 persones estan ingressades a l'UCI, el 22,8% del total de llits per a crítics. A Catalunya, el nombre de pacients a l'hospital per coronavirus és de 2.048, el 8,06%, i a l'UCI n'hi ha 545, un 37,61% de la capacitat total. Això vol dir que prop de 4 de cada 10 llits de crítics que hi ha al Principat estan ocupats per malalts de covid-19.

En les darreres 24 hores hi ha hagut 1.186 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 1.156 han estat donades d'alta. D'aquestes hospitalitzacions, a Madrid n'hi ha hagut 3051, a Catalunya 233 i a Andalusia 173.



El 21,9% de la població espanyola, amb almenys una dosi de la vacuna

D'altra banda, de les 15.435.285 dosis de la vacuna que el govern ha entregat a les comunitats autònomes i a l'Exèrcit fins a aquest 23 d'abril (10.199.085 de Pfizer / BioNtech, 1.372.800 de Moderna, 3.717.000 d'AstraZeneca i 146.400 de Janssen) se n'han administrat fins ara 14.266.251 (9.942.208, 911.228, 3.410.414 i 2.401 respectivament), que representen un 92,4% del total. 10.405.863 persones, el 21,9% de la població espanyola, ha rebut almenys una dosi, i n'hi ha 3.862.789 que les han rebut les dues, el 8,1%.

A Catalunya, de les 2.450.730 dosis rebudes (1.607.030 de Pfizer, 221.100 de Moderna, 598.600 d'AstraZeneca i 24.000 de Janssen), se n'han subministrat fins ara 2.295.178, el 93,7% del total. Hi ha 1.677.328 persones amb almenys una dosi i 617.855 amb la pauta completa.

La comunitat que més dosis ha rebut ha estat Andalusia (2.549.950) i fins ara n'ha administrat el 96,4% (2.458.368). Extremadura és la que ha injectat fins ara el percentatge més alt de les vacunes que ha rebut, concretament 390.404 de 397.985, el 98,1%. La Comunitat que n'ha administrat menys a dia d'avui és el País Basc amb 663.553 dosis de les 773.800 que ha rebut, el 85,8% del total.

La Unió Europea ha adquirit fins ara 93.509.245 vacunes, i d'aquestes Espanya n'ha rebut el 16,5%, 15.443.085. A les que ha distribuït a les comunitats autònomes cal afegir les 7.800 que s'han entregat a Andorra i les 85.600 que ha rebut l'Exèrcit (fins ara n'ha administrat 70.661, el 82,5%).