Europa espera noves pautes per a les segones dosis d'Astrazeneca

Brussel·les espera obtenir avui noves «orientacions» de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) sobre les segones dosis d'Oxford-AstraZeneca i sobre com s'ha d'administrar la vacuna en funció de «l'edat i el gènere». L'eurocomissària de Salut, Stella Kyriakides, ha demanat una reunió dels ministres de Salut de la Unió Europea per pactar una pauta de vacunació «coherent» tant per AstraZeneca com pel de Janssen. Previsiblement, la trobada se celebrarà a principis de la setmana vinent. «Alguns estats tenen una posició més estricta respecte AstraZeneca del que marca l'opinió de l'EMA», ha admès Kyriakides, que ja va reclamar una posició comuna als 27 a principis d'abril.

L'eurocomissària ha celebrat que en les últimes setmanes s'hagi «accelerat» la campanya de vacunació i veu possible arribar a l'objectiu del 70% de població immunitzada a finals d'estiu. «Encara queda camí, però ja hem fet un gir decisiu», va afirmar en una compareixença ahir a l'Eurocambra, on va assegurar que ara mateix s'estan posant gairebé tres milions de dosis cada dia a la UE.

Més de 112 milions de dosis

Segons dades de l'executiu europeu, fins ara s'han administrat uns 117 milions de dosis a la UE i més de 30 milions de persones ja estan completament vacunades. Les dades del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties indiquen que prop d'un 23% de la població ha rebut la primera dosi i un 8,4% la pauta completa. Brussel·les ja veu l'impacte de la vacunació en el descens d'hospitalitzacions i mortalitat en majors de 80 anys.