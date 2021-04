Iglesias abandona el debat de la Ser després que Vox posi en dubte les amenaces de mort

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha abandonat aquest divendres el debat a cinc de la Cadena Ser –on no participa Ayuso- després que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, no s'ha retractat i ha tornat a posar en dubte les amenaces de mort que ha rebut juntament amb el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la directora de la Guàrdia Civil, María Gámez. La discussió s'ha allargat diversos minuts amb Iglesias dret i Monasterio instant-lo a marxar perquè "així estem millor". La moderadora del debat, Ángels Barceló, ha intentat en va que Iglesias es quedés i ha acabat enfrontant-se amb Monasterio, que no ha parat d'increpar durant tota l'escena.



Iglesias ha obert el debat denunciant la "tolerància i la impunitat" que ha portat a les amenaces que ha rebut i ha afirmat que "no és acceptable" que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, hagi posat en dubte la seva veracitat.



Monasterio s'ha refermat i ha "animat" a Iglesias a anar a una comissaria a denunciar les amenaces a una comissaria perquè "els espanyols no ens creiem res d'aquest govern". "Si és tan valent, aixequi's i marxi, que és el que volem molts espanyols".



Iglesias s'ha queixat que la Ser "blanquegi" la ultradreta i permeti que Monasterio sigui present al debat, i la situació ha derivat en un enfrontament entre la presentadora, Ángels Barceló, i la mateixa Monasterio.



Mentre durava, el líder de Podem s'ha aixecat criticant la Ser per permetre que una formació que no respecta la democràcia sigui present al debat, i mentre Barceló l'intentava convèncer perquè continués Monasterio s'ha discutit amb la candidata de Més Madrid, Mónica García. "Vostè és mala gent i una aberració", ha dit García.



Barceló també s'ha encarat amb Monasterio –que continuava increpant Iglesias- recordant-li que aquest "és un debat entre demòcrates" i "els demòcrates el que fem és escoltar les opinions de tothom".



Finalment Iglesias ha abandonat el debat i Monasterio ha conclòs amb un "estem millor ara". Gabilondo també ha retret a la candidata de Vox les seves manifestacions i ha obert el debat sobre la necessitat de deixar enrere la "confrontació".





?? VÍDEO | @PabloIgleisas se levanta y se marcha del #DebateSER@AngelsBarcelo: "Por favor señora Monasterio, esto es un debate entre demócratas y sabe lo que hacemos los demócratas, escuchamos. No soy una activista, soy una demócrata"https://t.co/AESTZXSFd5 #DebateSER pic.twitter.com/vKKTXKQZ3U — Cadena SER (@La_SER) April 23, 2021