El món dona una nova oportunitat als EUA en la cimera del clima de Biden

El món necessita els Estats Units si vol prevenir els efectes més catastròfics del canvi climàtic. No s'explica d'una altra manera que els pesos pesants mundials sense excepció s'hagin posat ordenadament a la fila per fer realitat una de les promeses de campanya de l'avui president, Joe Biden. La primera jornada de la seva cimera virtual de líders sobre el clima va servir per constatar que el món està disposat a donar una nova oportunitat al país que més ha contribuït històricament a l'escalfament global, malgrat el seu oscil·lant compromís amb la salut del planeta, capritxosament subjecte als seus cicles polítics. La Casa Blanca va voler demostrant el seu compromis anunciant nous objectius en la reducció d'emissions, com van fer també Canadà, Japó o Corea seguint l'estela de la Unió Europea i el Regne Unit.

La renovada disposició de Washington a recuperar el lideratge mundial en la matèria, dilapidat després dels anys de negacionisme climàtic de Donald Trump, va ser àmpliament celebrada pels seus aliats. El primer ministre britànic, Boris Johnson, va agrair a Biden que «torni els EUA a la primera línia de la lluita contra el canvi climàtic», mentre que la cancellera Angela Merkel va destacar que «no hi ha cap dubte que el món necessita la contribució» nord-americana. Els seus rivals geopolítics van preferir estalviar-se les felicitacions, en alguns casos, per llançar crítiques al valor de la paraula de la primera potència mundial, que no va arribar a ratificar els acords de Kyoto signats per Clinton el 1998 quan el seu successor republicà es va instal·lar a la casa Blanca i que va trencar amb el pacte de París impulsat per Obama quan Trump va prendre el relleu.

Voluntat de cooperació

«Rússia tracta els seus compromisos internacionals amb el major respecte», va afirmar el president rus, Vladimir Putin. El cert, malgrat tot, és que hi ha voluntat de cooperació davant d'una emergència climàtica que només s'atreveixen a negar la dreta nord-americana i els seus rocambolescos clons forans, com va posar de manifest també l'acord de la setmana passada dels diplomàtics nord-americans amb la Xina.

«Necessitem un planeta verd, però el món està en alerta vermella», va advertir el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres després de celebrar la tornada dels EUA.

Els nous objectius anunciats pels EUA, Canadà o el Japó, així com els del continent europeu, conviden a l'optimisme. Cap d'ells és un gest de generós altruisme, sinó que formen part de les obligacions adquirides a París per tots els signants del pacte, obligats a incrementar els seus objectius en la reducció d'emissions abans de la COP26 que l'ONU celebrarà al novembre a Glasgow. «Estar a l'altura del moment implica alguna cosa més que preservar el nostre planeta», va dir Biden en inaugurar la cimera virtual. Biden va destacar els beneficis per a l'ocupació que implicaria el seu pla per reduir fins a un 52% les emissions contaminants abans durant la propera dècada respecte els nivells de l'any 2005, la fita la més ambiciosa fixada mai per un líder nord-americà.