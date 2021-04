La Policia deté a un professor a Madrid per abusar de 36 nens

La Policia Nacional ha detingut un professor a Madrid, on han estat identificades 36 víctimes d'abusos sexuals d'entre 4 i 8 anys. L'arrestat, que també exercia com a cuidador de nens a domicili, fotografiava i gravava en vídeo a algunes de les seves víctimes durant les agressions i compartia aquests arxius a canvi d'imatges similars amb altres pedòfils en fòrums ocults d'internet, segons han descobert els investigadors.

Les recerques policials van començar a principis del 2020, quan la policia australiana va detectar en la xarxa TOR "multitud de fotografies i vídeos que mostraven a diversos menors sent víctimes d'explotació sexual" i va alertar a la Policia Nacional que aquest material podia haver-se generat a Espanya. Les investigacions dels agents els van portar fins a un centre educatiu de Madrid, on la policia va aconseguir identificar a diverses víctimes entre les alumnes de primària. Una vegada localitzat el col·legi, els agents van investigar a tota la plantilla de treballadors per identificar al presumpte abusador.



"Fàcil accés" als nens

Desconeixien si es tractava d'un mestre o podia tractar-se d'un empleat que ocupés un lloc no docent, encara que la hipòtesi més plausible era que es tractés d'un professor, ja que només algú amb "fàcil accés" als nens podia haver aconseguit crear un volum tan gran de material pedòfil amb tantes víctimes. En els seus primers esbrinaments, la policia no va aconseguir identificar cap professor que tingués antecedents judicials o policials per delictes relacionats amb delictes sexuals o menors. I és que el detingut havia aconseguit arribar al nostre país amb una identitat falsa per a ocultar que havia estat condemnat a dos anys de presó al Regne Unit per possessió d'imatges d'explotació sexual infantil.

El professor també havia falsificat el certificat d'antecedents relacionats amb delictes sexuals, que la legislació espanyola exigeix a tots els docents per a treballar en centres educatius quan aquests tenen un contacte estret i habitual amb menors d'edat. Així va aconseguir la feina al col·legi de Madrid on presumptament va dur a terme els abusos. Durant el registre de casa seva, la policia va confiscar aquests documents falsos, a més dels "instruments" amb els quals el detingut els hauria modificat. Els agents també van trobar al domicili del professor detingut "deu efectes informàtics" amb un "gran volum de material" suficients per a imputar-li diversos delictes d'abusos sexuals a menors, així com un altre delicte de descobriment i revelació de secrets.

No va ser tasca fàcil per als investigadors. El professor "havia utilitzat diferents anonimitzadors i tècniques d'encriptació i ocultació" sofisticades per impedir que els agents accedissin als arxius pedòfils que acumulava en diversos dispositius informàtics amagats a la seva casa. Els policia va haver d'emprar complexes tècniques de tractament de la imatge per a identificar a algunes de les víctimes que apareixien en els vídeos.