Rússia retirarà les seves tropes de la frontera amb Ucraïna

Arriba el moment de la distensió a les regions frontereres entre Ucraïna i Rússia, després de setmanes d'alarma davant l'enorme concentració d'efectius militars desplegats pel Kremlin. El ministre de Defensa rus, Serguei Xoigu, va ordenar ahir el retorn de les tropes a les seves bases permanents, coincidint amb unes maniobres militars de grans dimensions a la península de Crimea, annexionada per Rússia el 2014.

En els últims dies, el Govern de Kíev havia demanat reiteradament als seus aliats occidentals que augmentessin les pressions i advertències sobre el president rus, Vladímir Putin, per dissuadir-lo de llançar-se a una nova aventura bèl·lica, atacant o annexionant territoris sota sobirania ucraïnesa.

«Crec que els objectius d'aquesta inspecció sorpresa han estat assolits per complet, les tropes han demostrat la seva capacitat de proveir el país d'una defensa creïble», va proclamar el responsable rus. «En referència a això, he decidit completar les inspeccions en els districtes militars oest i sud», va assegurar. D'acord amb les paraules del titular de Defensa rus, la retirada s'haurà completat l'1 de maig, a l'inici d'un període de vacances a Rússia que culmina el 9 d'aquell mes amb la celebració del Dia de la Victòria, en què el país commemora el triomf de l'angtiga URSS sobre l'Alemanya nazi.

En un signe addicional que les aigües comencen a tornar al seu curs, Putin va afirmar estar disposat a rebre a Moscou el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, encara que només per parlar de «les relacions bilaterals».

Segons la Unió Europea (UE), Rússia havia concentrat a les regions frontereres amb Ucraïna fins a 100.000 militars, un desplegament fins i tot superior al que va realitzar fa set anys, quan es va annexionar Crimea i va encendre la metxa de la guerra a les regions russòfones de l'est d'Ucraïna. Unes imatges per satèl·lit difoses per The Wall Street Journal fa uns dies mostraven les dimensions del dispositiu bèl·lic que va ser enviat a la zona, amb desenes de caces bombarders Sujói SU-34 alineats en un aeròdrom militar a Morozovsk.