La Sexta cancel·la debat del dilluns després del xoc avui de l'esquerra amb Vox

La Sexta ha anunciat que cancel·la el debat previst per a dilluns vinent, dia 26, amb els candidats a les eleccions autonòmiques madrilenyes del 4 de maig menys la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso, després del xoc ocorregut aquest divendres entre els partits de l'esquerra i Vox en el debat de la Cadena SER.



En el debat radiofònic celebrat durant el matí d'aquest divendres, la candidata de Vox, Rocío Monasterio, ha tornat a posar en dubte, per segona vegada aquest mateix divendres, la veracitat de la carta amb una amenaça de mort rebuda per Pablo Iglesias (Unides Podem), la qual cosa ha provocat que aquest abandonés el debat poc després de començar i, prop d'una hora més tard, el seguissin Ángel Gabilondo (PSOE) i Mónica García (Más Madrid).





???? #ÚLTIMAHORA | Tras la negativa de varios candidatos a mantener nuevos debates y tras lo ocurrido este viernes en la campaña electoral, laSexta ha decidido cancelar el debate del lunes 26 https://t.co/yFPVyIhmIZ — laSexta (@laSextaTV) April 23, 2021

"Després de la negativa de diversos candidats a mantenir nous debats i després de l'ocorregut aquest divendres en la campanya electoral,", indica la cadena en el seu perfil de Twitter.