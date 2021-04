Von der Leyen: "Hi haurà suficients dosis per vacunar el 70% dels adults al juliol"

Von der Leyen: "Hi haurà suficients dosis per vacunar el 70% dels adults al juliol"

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, ha assegurat que "hi haurà suficients dosis per vacunar el 70% dels adults al juliol". L'objectiu de Brussel·les és vacunar el 70% de la població a finals de setembre. Malgrat admetre la "difícil" arrencada de la campanya de vacunació, l'alemanya creu que ja s'estan superant els problemes gràcies a "proveïdors de confiança" com Pfizer-BioNTech. Així els hi ha traslladat als consellers delegats de les dues companyies en una roda de premsa conjunta amb el primer ministre belga Alexandre de Croo des de la fàbrica Pfizer a Puurs, a Bèlgica. Von der Leyen preveu tancar "en els pròxims dies" un nou contracte amb Pfizer-BioNTech per comprar 1.800 milions de dosis per al 2022 i 2023.

Per contra, Brussel·les està valorant la possibilitat d'interposar una demanda judicial contra AstraZeneca pel retard en l'entrega de les dosis promeses. "Per ara no s'ha pres cap decisió al respecte", ha dit aquest divendres Von der Leyen.

La Comissió Europea fa mesos que intenta negociar amb la companyia per rebre les vacunes pactades en el contracte de compra anticipada que van firmar, però fins ara no han arribat a cap acord. Si la CE opta per la via judicial, hauria de presentar la demanda contra AstraZeneca als tribunals belgues.