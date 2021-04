La crispació sense límits de Vox capgira la campanya electoral de Madrid

Semblava un debat de tràmit. Isabel Díaz Ayuso, la gran favorita per a retenir la Comunitat de Madrid en les eleccions del 4 de maig, no participava, deslluint la cita. Però al final, el que va passar ahir al matí a la Ser pot ser determinant per capgirar tota la campanya.

Una canvi d'acord amb aquests comicis, de verb tremebund, enormement crispats, amb dos blocs enfrontats acarnissadament sense el més mínim pont entre si. Vox, un partit que s'exposa a perdre suports davant l'embranzida de la candidata del PP, va portar més lluny que mai la seva retòrica incendiària, encoratjant pel camí les expectatives de l'esquerra, que veuen en l'ocorregut un punt d'inflexió, la palanca amb la qual despertar al seu apàtic electorat.

L'aspirant ultra, Rocío Monasterio, va evitar rebutjar les amenaces de mort, a través de cartes amb diverses bales en el seu interior, que el dia anterior havien rebut el candidat de Podem, Pablo Iglesias; el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la directora general de la Guàrdia Civil, María Gámez. Només començar, Iglesias va anunciar que si Monasterio no les condemnava, ell abandonaria el debat. La dirigent de Vox no només no ho va fer, sinó que amb la seva actitud alterosa va propiciar el desenllaç. «Si vostè és tan valent, aixequi's i marxi», li va dir, després de posar en dubte la veracitat de les amenaces.

Contra el blanqueig de Vox

Iglesias se'n va anar, denunciant a la carrera el blanqueig de Vox als els mitjans. Els candidats del PSOE i Más Madrid, Ángel Gabilondo i Mónica García, en canvi, van trigar a reaccionar. Van continuar debatent amb Monasterio i Edmundo Bal (Cs) durant més de mitja hora, però passada la pausa publicitària, moment en el qual van aprofitar per a consultar amb els seus respectius equips, van anunciar que també abandonaven l'espai radiofònic.

La campanya està trencada. Ja no hi haurà més debats. En quedaven dos per celebrar la setmana vinent, a TVE i La Sexta (tots dos sense la presència d'Ayuso, que vol arriscar el mínim), però els tres partits progressistes van deixar clar després de la cita a la Ser que no hi participarien si Vox ho feia. El nivell emocional d'aquestes eleccions, ja d'entrada molt alt, es va elevar encara més, insuflant esperances al bloc d'esquerres, a rebuf a totes les enquestes electorals, excepte les del CIS.