Desarticulen una xarxa que transportava cocaïna des d'Espanya fins als Països Baixos

La Policia Nacional ha desarticulat un grup criminal que transportava cocaïna des d'Espanya fins als Països Baixos, en una operació en la qual han sigut detingudes quatre persones a Madrid i la Corunya i intervinguts 188 quilograms de cocaïna.

Segons explica la Policia, les investigacions van començar el mes de novembre passat i gràcies a la cooperació internacional es van conèixer les activitats d'una organització de narcotraficants que es desenvolupaven des de Sud-amèrica fins a Espanya i els Països Baixos. Aquestes gestions van revelar que el grup criminal estava establert en aquest últim país, però amb ramificacions a Espanya, i que estava a punt de rebre i transportar una important quantitat d'estupefaents des de Madrid a diferents països europeus.

La Policia va esbrinar a més que les persones que havien de rebre la droga a Madrid no comptaven amb la logística necessària per al transport de l'estupefaent fins als Països Baixos, per la qual cosa van contactar amb un altre grup organitzat establert a Galícia perquè les ajudessin amb la càrrega i la seva distribució. La xarxa va ser sorpresa pels agents quan carregaven la droga dins de sis bosses d'esports en un vehicle llogat, amb el qual pretenien transportar-la des de Galícia fins a un magatzem de Madrid.

En total, s'han detingut quatre persones, dues d'elles a Pozuelo de Alarcón, una a Ribeira i una altra a la Corunya. A més dels 188 quilograms de cocaïna, en els tres registres practicats a Pozuelo de Alarcón i la capital es van intervenir 600 grams de metamfetamina, dos quilograms d'haixix, 13 quilograms de marihuana, tres vehicles, dues motocicletes, 88.000 euros i 15 telèfons.