Detingut un home a Manacor per contagiar de covid 22 persones a la feina i al gimnàs

La Policia Nacional ha detingut al municipi mallorquí de Manacor un home de 40 anys per presumptament haver contagiat 22 persones a la feina i al gimnàs sabent-ho i sense prendre cap precaució. L'individu tenia símptomes evidents i s'havia realitzat una prova PCR, però continuava fent vida normal sense esperar el resultat ni mantenir la quarantena. Segons diversos companys de feina, l'home anava a treballar amb més de 40ºC de febre, tossia amb molta força per tot el local –abaixant-se la mascareta- i manifestava en veu alta: "Us infectaré a tots del coronavirus". Entre la vintena de contagiats –vuit d'ells de forma directa i 14 de forma indirecta- hi ha diversos menors d'edat, entre els quals tres bebès de només un any.

La investigació policial va començar a finals de gener quan els agents van conèixer de l'existència d'un brot de covid-19 en un conegut establiment de Manacor. Allí, un treballador s'havia contagiat i havia ocultat aparentment la seva malaltia. Dies abans d'esclatar el brot, el treballador va començar a presentar símptomes compatibles amb la covid-19 i els seus companys van començar a mostrar preocupació ja que no volia marxar a casa. Acabada la jornada laboral, l'ara detingut va anar a un centre mèdic per realitzar-se una PCR, però va tornar al gimnàs i al seu lloc de treball el dia següent.

Tots els companys i l'encarregat de l'establiment van ordenar-li que marxés a casa ja que podria estar contagiat de la covid-19, però l'home va fer cas omís de les ordres i es passejava per tot el local, tossint i amb la mascareta baixada i proferint frases com "Us contagiaré a tots del coronavirus". Finalitzada la jornada laboral, van comunicar al treballador el resultat positiu de la PCR i tota la plantilla va haver de passar els testos. Cinc treballadors més van donar positiu i alhora havien contagiat a diversos familiars, entre els quals tres bebès de només un any. En el gimnàs que freqüentava l'arrestat, es van contagiar directament tres persones, que igualment van contagiar altres familiars.

En total, 22 persones contagiades, cap però de gravetat ni amb necessitat d'ingrés hospitalari. Davant aquests fets, la Policia Nacional va detenir el treballador com a presumpte autor d'un delicte de lesions i ahir divendres va ser posat a disposició de l'autoritat judicial.