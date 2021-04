Un home drogat i amb un kalàixnikov atemoreix un poble gallec

La Guàrdia Civil ha detingut un veí de Muxia de 45 anys que divendres passat va rondar pel poble de Cee (Galícia) amb dues armes carregades i alterat sota els efectes de l'alcohol i les drogues. L'home, a més, va infringir una ordre d'allunyament de la seva exparella per un cas de violència masclista.





Agentes de la #GuardiaCivil detienen en el casco urbano de Cee a un individuo que portaba dos armas con munición real, un subfusil kalashnikov y una pistola Star 9mm parabelum, con las que amenazaba a vecinos y viandantes.#EquiparacionYahttps://t.co/420mvlmmy8 pic.twitter.com/exqeSCmstV — Jucil Nacional (@jucilnacional) April 24, 2021

Els fets van succeir aquest divendres a les sis de la matinada. Segons apunten alguns mitjans locals, l'home va tractar d'entrar en un hotel de la localitat. Després de la negativa a permetre-li l'entrada dels responsables de l'establiment, l'home es va presentar amb dues armes: un subfusell kalàixnikov i una pistola de nou mil·límetres.Els veïns el van veure també pel carrer, portant una armilla antibales i amb les dues armes. Van tractar de tranquil·litzar-lo des dels balcons. De fet, la seva presència pel municipi va disparar les crides dels ciutadans de Cee que van alertar als cossos policials. En un vídeo que s'ha fet públic a través de les xarxes socials, l'home, ansiós, diu "no deixeu que em matin". Fonts policials van explicar que l'home, en el moment de la seva detenció, els va dir que uns sicaris els volien matar.En el moment de la seva detenció, l'home ja no duia les armes. No obstant això els agents de la benemèrita van trobar les armes, carregades, als voltants del poble. Després d'arrestar-lo, el van traslladar en un hospital a causa dels signes d'embriaguesa i estupefaents que semblava haver consumit.