Ayuso: «A l'esquerra li queden 10 dies per buscar la confrontació perquè té pànic a les urnes»

La candidata del PP a les eleccions del 4-M a la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha assenyalat PSOE, Unides Podem i Més Madrid i els ha acusat de buscar 'desesperadament' la polèmica en aquesta campanya. "L'esquerra parla d'un Madrid xenòfob, racista i de turisme de borratxera, i això no és Madrid. No es pot aspirar a governar-la parlant així d'un dels millors racons del món per viure", ha etzibat aquest diumenge Ayuso en un míting a Alcorcón. "A l'esquerra li queden 10 dies per buscar la confrontació perquè té pànic a les urnes", ha continuat la presidenta en funcions de Madrid, que també ha aprofitat per carregar contra Pedro Sánchez i Pablo Iglesias. "El seu projecte és una farsa i està acabat", ha sentenciat Ayuso.