Biden reconeix el genocidi armeni i obre una via de tensió amb Turquia

El president dels Estats Units, Joe Biden, va descriure ahir com a «genocidi» la matança d'1,5 milions d'armenis per l'Imperi Otomà el 1915, una decisió que suposa augmentar les tensions amb Turquia. Amb un comunicat per recordar el 106 aniversari de l'inici d'aquesta massacre, Biden es va convertir en el primer president nord-americà en exercici que reconeix formalment el que va succeir com a genocidi, quelcom que els seus predecessors van evitar per no posar en risc la decisiva aliança amb Ankara.

El ministre d'Exteriors de Turquia, Mevlut Cavusoglu, va rebutjar l'ús del terme «genocidi» utilitzat pel president dels Estats Units. «Les paraules no poden canviar ni reescriure la Història. No hem d'aprendre res de ningú respecte al nostre propi passat», va escriure el cap de la diplomàcia turca a Twitter, moments després de difondre's el comunicat de Biden.

«L'oportunisme polític és la major traïció a la pau i la justícia. Rebutgem completament aquesta declaració basada únicament en el populisme», va afirmar el ministre turc.

Biden va expressar el seu homenatge «a tots aquells armenis que van morir en el genocidi que va començar fa avui 106 anys», utilitzant dues vegades en el comunicat la paraula «genocidi» i complint així una de les seves promeses electorals després d'una forta campanya de pressió de congressistes i nord-americans d'origen armeni que porten anys demanant que es faci servir aquest terme.

Moments després, el Ministeri d'Exteriors turc va publicar al seu web un comunicat per «rebutjar i denunciar de la manera més contundent» el comunicat de Biden, «fet sota la pressió de cercles armenis radicals i grups antiturcs».

«El comunicat no té cap base acadèmica ni legal ni es recolza en cap prova. Els successos de 1915 no compleixen cap de les condicions per utilitzar el terme ´genocidi', definit de manera precisa a la llei internacional», assenyalava el text. «Demanem al president dels Estats Units que corregeixi aquest greu error, que no serveix a cap finalitat, excepte la de satisfer certs cercles polítics», va afegir.