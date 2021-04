Donen per enfonsat el submarí desaparegut a Indonèsia

Les autoritats d'Indonèsia van donar ahir per enfonsat el submarí que va desaparèixer durant la matinada de dimecres a aigües d'Indonèsia després de trobar a la zona de recerca diversos objectes pertanyents al submergible, però no abandonen l'esperança de trobar amb vida algun dels 53 tripulants.

Judo Margono, cap de la Marina indonèsia, va assegurar en una roda de premsa que en els últims dies han trobat parts d'un torpede, un tub de refrigeració i lubricant per al periscopi, entre altres objectes, cosa que podria indicar que es va produir una esquerda a la nau.

Les autoritats consideren que el KRI Nanggala-402 està ara a una profunditat d'uns 850 metres, però asseguren que segueixen tenint esperances de trobar amb vida a algun dels 53 tripulants i es preparen per a possibles evacuacions de supervivents.

Les autoritats van reconèixer dijous que la reserva d'oxigen s'esgotaria a matinada d'ahir, de manera que a mesura que passa el temps s'esvaeixen les possibilitats de rescatar amb vida els tripulants del submarí, quelcom que la majoria dels experts descarten després de l'aparició dels objectes.

Ajuda internacional

Un vaixell naval d'Àustria i un avió dels Estats Units es van sumar ahir a les operacions de rastreig, en què participaven ja desenes d'embarcacions indonèsies i per a les quals també han ofert ajuda altres països de la regió com Singapur, Malàisia i Índia.

No es tenen notícies del submarí indonesi des de la seva immersió de dimecres a 96 quilòmetres al nord de la costa de Bali per participar en un assaig de llançaments de torpedes. Els aparells de sonar van perdre el seu senyal poc després. Aquí comencen les hipòtesis. Potser una avaria elèctrica sobtada va deixar sense control la nau i va impedir que tornés a la superfície o llancés crides d'auxili. Potser es va tractar d'una explosió. També es va trobar una taca de combustible sobre la qual hi ha diverses possibilitats: el tanc es va trencar per una immersió excessivament ràpida o va ser alliberat intencionadament en el seu intent de pujar, va explicar l'almirall Judo Margono. Altres experts van assegurar que la tripulació potser pretenia deixar un rastre per als equips de rescat.