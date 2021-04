L'esquerra es llança a identificar Ayuso amb l'extrema dreta de Vox

La campanya del 4-M es troba ara on l'esquerra volia. Les possibilitats que els progressistes prenguin al PP la Comunitat de Madrid continuen sent escasses, segons gairebé totes les enquestes, però ara, després que Vox portés un pas més enllà seva retòrica incendiària en negar-se a condemnar les amenaces de mort a Pablo Iglesias, el PSOE, Més Madrid i Unides Podem insisteixen que el triomf està a l'abast de la mà. El que va passar a la Cadena Ser divendres, quan primer Iglesias i després Ángel Gabilondo i Mónica García es van aixecar del debat davant l'actitud de la candidata ultra, Rocío Monasterio, pot servir per mobilitzar el seu electorat, més apàtic fins al moment que el de la dreta. Els mítings celebrats ahir per les tres formacions d'esquerra, que es mostren coordinades i no s'ataquen entre elles, van tenir un denominador comú: identificar la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, favorita en els sondejos, amb l'extrema dreta, a la qual en principi necessitarà per governar.

No només Iglesias va rebre una carta que contenia diverses bales. Les amenaces també van ser patides pel ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la directora general de la Guàrdia Civil, Maria Gámez. Tots dos, en una incorporació d'última hora, van participar en el míting del PSOE al madrileny barri de Vallecas, al qual també va assistir el conegut presentador de televisió Jorge Javier Vázquez.

«En només tres dies han atacat els menors i han donat cobertura a les amenaces de mort dels nostres companys», va dir Gabilondo sobre Vox. L'aspirant del PSOE va demanar el vot per «frenar l'odi i el Govern que prepara Ayuso amb una ultradreta que llança al·legats pre-democràtics».

A la mateixa hora, durant un acte sobre feminisme, Iglesias llançava la mateixa idea. «El 4 de maig es vota entre feixisme i democràcia», va dir. Igual de clara va ser García, en un vídeo gravat des del parc del Retiro. L'aspirant de Més Madrid va qualificar Monasterio de «mala gent». Però, segons García, això no és el principal en aquestes eleccions. «Hi ha alguna cosa més aberrant encara. L'equidistància d'Ayuso. Vull que expliqui, si us plau, en què s'assemblen la llibertat i les amenaces, l'odi i la mesquinesa», va assenyalar sobre l'aspirant del PP, que divendres a la nit va trencar el seu silenci inicial i va usar l'incident per atacar Iglesias. «No pot ser que aquells que provoquen la violència després es facin els ofesos», va dir.

«No us distragueu»

Al PP no li interessa aquest tomb en la campanya. Els conservadors basen la seva estratègia a arriscar el mínim, per això Ayuso no va participar en el debat de la Ser, i ara temen l'efecte mobilitzador sobre l'esquerra que pot suposar la polèmica amb Vox. La presidenta va ser clara. «No us distragueu. No estem per a aquestes coses. Hem de parlar del que sí passa, no del que no passa. No pot ser que es fabriquin problemes inexistents per tapar l'important».