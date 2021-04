Almenys 82 morts en una explosió en un hospital a l'Iraq

Els bombers van apagar les flames causades per l'explosió.

Almenys 82 pacients van morir durant la matinada d'ahir en una explosió provocada per l'esclat de bombones d'oxigen a l'hospital Al Khatib del sud-est de Bagdad, destinat a pacients de coronavirus.

Una font del Ministeri d'Interior iraquià va explicar en condició d'anonimat que la causa de les morts va ser l'«asfíxia», després que la deflagració provoqués un gran incendi a les instal·lacions mèdiques. Va afegir que el nombre de morts podria augmentar en les pròximes hores.

Segons la mateixa font, la deflagració va ser causada per l'explosió d'unes bombones d'oxigen dins de l'hospital d'Al Khatib, al sud-est de Bagdad, unes instal·lacions mèdiques amb una capacitat de 120 llits i que han estat destinades exclusivament per a pacients de coronavirus.

Per la seva banda, l'agència de notícies estatal iraquiana INA va assenyalar que, segons les primeres investigacions, l'incendi podria haver estat provocat per un curtcircuit o per l'explosió d'unes bombones d'oxigen en mal estat.

Més de 20 equips de bombers van aconseguir apagar les flames d'aquest «massiu incendi», en paraules de la Defensa Civil iraquiana, que va informar en un comunicat que van aconseguir rescatar uns 90 pacients durant l'evacuació del centre. La nota afegia que desenes de veïns van acudir a ajudar els pacients, la majoria dels quals eren gent gran i persones que estaven connectades a respiradors. Aquests incidents a l'Iraq són usuals pel mal estat de la infraestructura mèdica d'un país en reconstrucció després de dècades de conflicte que han afectat seriosament els serveis públics.