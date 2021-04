Brussel·les porta AstraZeneca als tribunals pel retard en l'entrega de les vacunes

La Comissió Europea ha iniciat accions legals contra AstraZeneca pel retard en l'entrega de les vacunes contra la covid-19. Ho ha anunciat aquest dilluns el portaveu comunitari de Salut, Stefan de Keersmaecker, que ha confirmat que l'executiu comunitari va iniciar el procés en representació seva i dels 27 divendres. Segons ha dit Keersmaecker, la Comissió Europea porta la companyia als tribunals per "incompliment" de contracte i per no tenir una "estratègia fiable" per entregar "a temps" les dosis pactades. "Volem assegurar el subministrament ràpid de les dosis suficients que corresponen als europeus i que es van prometre en el contracte", ha dit el portaveu comunitari.

Prèviament a iniciar les accions legals l'executiu comunitari havia activat la via de l'arbitratge prevista al contracte.

"La nostra prioritat és assegurar l'entrega de vacunes per protegir la salut a la Unió Europea", ha dit en una piulada l'eurocomissària de Salut, Stella Kyriakides.