Fernando Simón no descarta que el 70% de la població espanyola estigui vacunada pel juliol

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, no descarta tenir el 70% de la població espanyola vacunada el juliol, enlloc de a finals d'estiu com es calculava a l'inici del pla de vacunació, si es compleixen els terminis d'entrega pactats per la Unió Europea i les farmacèutiques. D'aquesta manera, Simón se suma als càlculs que també fa la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, que divendres afirmava que hi hauria prou dosis per immunitzar el 70% dels adults del club dels 27 pel juliol. Simón ha considerat que al ritme actual de vacunació serà possible assolir la xifra tot i les mancances d'AstraZeneca, que avui ha estat denunciada per la UE per incompliment de contracte.

El portaveu del Ministeri de Sanitat ha refermat la seva opinió posant de manifest que actualment s'està per sobre dels objectius previstos inicialment. Així, ha recordat que ja hi ha prop del 100% de vacunats amb almenys una dosi entre els grups de més de 80 anys, d'usuaris de residències geriàtriques i de membres del col·lectiu sanitari, amb percentatges igualment molt elevats que ja tenen la pauta completa.

A aquest fet cal sumar-hi que el ritme d'arribada de vacunes ha començat a pujar, i n'és un exemple els dos milions de dosis -principalment de Pfizer- que han aterrat aquest dilluns. Si es manté aquesta dinàmica, Simón confia que es pugui assolir l'objectiu que augura la presidenta de la CE.

D'altra banda, el director del CCAES ha explicat que continua sense prendre's una decisió a l'entorn de les persones de menys de 60 anys vacunades amb la primera dosi d'AstraZeneca, a l'espera de tenir més dades sobre quina és la millor solució pel que fa a la segona, després que s'hagi limitat l'ús del producte als majors d'aquesta edat.

