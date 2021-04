Un grup amb simbologia feixista insulta Rufián a l'entrada d'un acte a Dénia

El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, va ser increpat ahir al matí per un grup amb simbologia feixista a l'entrada de la presentació del seu llibre El 15-M facha a la localitat de Dénia, a la Comunitat Valenciana. El mateix Rufián va difondre diversos vídeos a les xarxes socials on es veu una desena de persones al carrer insultant-lo exhibint banderes preconstitucionals i fent salutacions feixistes.

«Democràcia o feixisme» o «Tenen bales per a tots, sempre dempeus», van ser alguns dels missatges a Twitter que va escriure el portaveu d'ERC, que va decidir respondre a les provocacions d'aquest grup encarant-se amb ells i aixecant el puny tancat enlaire. Diversos agents de la Policia Nacional van procedir a portar a terme un cordó de seguretat per allunyar els ultres de la zona, al Teatre Auditori del Centre Social, on es va fer la presentació del llibre.