L'autor de la carta a Maroto amb una navalla és un veí de l'Escorial amb problemes de salut mental

La Policia ha remès a un jutjat la investigació pel sobre amb una navalla en el seu interior rebut aquest dilluns per la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, per procedir a la identificació del presumpte autor de l'enviament d'aquesta carta. Segons ha avançat La Sexta, assenyala que es tractaria d'un veí de l'Escorial (Madrid) amb greus problemes de salut mental.

Fonts del Ministeri de l'Interior s'han limitat a informar aquesta tarda que el cas per l'enviament del sobre amb la navalla aparentment ensangonada havia quedat judicialitzat, per la qual cosa des del departament que dirigeix Fernando Grande-Marlaska es remetien a l'autoritat judicial per a "qualsevol novetat".

La mateixa Reyes Maroto, fitxatge del candidat socialista, Ángel Gabilondo, per a les eleccions a la Comunitat de Madrid, ha explicat a la premsa aquest matí que la seva carta és diferent de la rebuda la setmana passada pel ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora de la Guàrdia Civil, María Gámez, i el líder de Podem i exvicepresident, Pablo Iglesias.

A més de contenir el sobre amb una navalla -en comptes de bales com les altres tres-, sí que figurava un remitent amb una direcció de l'Escorial (Madrid) que la Policia estava investigant per saber si és l'autor de l'amenaça.

"Això fa que sigui més fàcil, però clar, tenim a veure si aquesta persona que apareix com a remitent existeix i que és la persona que m'ha enviat la carta", va dir Maroto després de denunciar els fets en la comissaria del Congrés.