Suspesos els Santfermins per segon any consecutiu a causa de la covid-19

L'alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha anunciat aquest dilluns la suspensió dels Santfermins 2021, per segon any consecutiu, a causa de la situació sanitària generada per la covid-19.

La decisió ha estat comunicada en roda de premsa per l'alcalde, després de reunir-se amb la Junta de portaveus i traslladar-lo a la Mesa dels Santfermins.

Al llarg dels últims mesos han estat nombroses les veus que han apuntat la dificultat d'una celebració multitudinària com els Santfermins per la situació epidemiològica i fins i tot l'alcalde ja havia comentat que considerava "absolutament impossible" celebrar unes festes "com les que hem conegut", però no ha estat fins a aquest dilluns quan s'ha donat a conèixer la suspensió oficial.