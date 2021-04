Ayuso: «Si el PSOE no vol que surti Vox, que em votin a mi»

La presidenta de la comunitat de Madrid i candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha emplaçat aquest dimarts al PSOE a donar-li suport per impedir que assoleixi un acord amb Vox després de les eleccions del 4-M. "Si l'esquerra i el PSOE no vol que surti Vox, que em votin a mi", ha sentenciat en un acte electoral a una escola de Madrid. Ayuso també ha acusat el líder de Podem, Pablo Iglesias, de fomentar el clima de crispació de la campanya madrilenya, quan "ha fomentat i contemporitzat amb la violència permetent que es pacti amb l'entorn polític d'ETA". També ha afirmat que ella no hagués fet públiques les amenaces per evitar un "efecte contagi" i ha recordat que ella va estar en una "llista gihadista".

Ayuso ha afirmat que ella està "absolutament en contra de cordons sanitaris" com el que l'esquerra planteja a Vox. "Si hi ha partits que no agraden a altres el que cal fer és debatre, fer una campanya digna i intentar que no tinguin escons, que és el meu cas amb Podem". Segons Ayuso, en realitat l'atac a Vox no va dirigit a Vox, sinó al PP, i "si tant vol l'esquerra que no surti Vox que em votin a mi".

Respecte al clima de campanya, ha acusat Iglesias de fomentar la crispació. Segons Ayuso, Iglesias "veu bé els 'escraches' i que es trenquin els vidres dels comerços". "A ell li agrada el clima de tensió, però a la societat madrilenya no" i "Madrid no és una ciutat xenòfoba ni racista, que viu en un clima que a partir del 5 de maig canviarà per complet".

Sobre les amenaces, ha afirmat que "tots els polítics que estem a primera línia hem rebut amenaces". "Jo he estat en una llista gihadista i he rebut amenaces, però no s'han de traslladar, comentar o donar-hi importància", sinó "portar-ho a les autoritats", perquè si no, es pot "fomentar un contagi" i "alarmar els familiars".