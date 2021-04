Brussel·les denuncia AstraZeneca per incompliment del contracte de vacunes

La Comissió Europea ha complert finalment la seva amenaça i ha presentat una denúncia contra la farmacèutica AstraZeneca per incompliment de contracte al no entregar les dosis contractades de la seva vacuna contra la covid-19 en els terminis acordats per contracte.

«La nostra prioritat és assegurar que l'entrega de vacunes contra la covid-19 es du a terme per protegir la salut dels europeus. Aquesta és la raó per la qual la Comissió Europea ha decidit, conjuntament amb tots els Estats membres, emprendre accions legals contra AstraZeneca», va anunciar la comissària de sanitat, Stella Kyriakides.

Segons va puntualitzar el seu portaveu, va ser divendres passat quan l'executiu comunitari va decidir presentar «accions legals» contra l'empresa per incomplir l'acord de compra anticipada de vacunes segellat amb la UE.

«No s'han respectat alguns termes del contracte i l'empresa no ha aportat una estratègia fiable per garantir una distribució oportuna de les dosis», va indicar Stefan De Keersmaecker.

Brussel·les ha presentat la demanda tant en nom de la Comissió com en el dels Vint-i-set Estats membres que estan «totalment en línia» amb la decisió. De Keersmaecker també ha recordat que la prioritat absoluta per la Comissió Europea és aconseguir que el laboratori distribueixi les dosis acordades amb la UE. «Cada vacuna compta. Cada vacuna salva vides», va avisar Kyriakides.