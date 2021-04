Reyes Maroto rep una carta amenaçadora amb una navalla tacada de sang

El sobre i la navalla que hi havia al seu interior.

El sobre i la navalla que hi havia al seu interior. europa press

Una altra amenaça de mort en plena campanya del 4-M. Un altre fet insòlit que convulsiona el tensíssim recorregut cap a les urnes madrilenyes. Aquesta vegada la intimidada va ser Reyes Maroto. La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, a qui el candidat socialista, Ángel Gabilondo, va fitxar com a futura vicepresidenta econòmica si arriba al Govern autonòmic, va rebre a la seu del seu departament un sobre amb una navalla amb marques vermelles a dins, només uns dies després de les cartes amb bales rebudes pel titular d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora de la Guàrdia Civil, Maria Gámez, i el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias. «S'està analitzant si és sang o pintura», segons fonts d'Indústria.

La Policia Nacional va presentar una denúncia contra el suposat autor, segons Interior. Es tracta d'un veí de la localitat madrilenya de El Escorial. El remitent no va ocultar la seva identitat, ja que va posar el seu nom al sobre dirigit a la ministra i enviat a la seu del seu departament. L'home, segons fonts pròximes a la investigació citades per EFE, pateix, pel que sembla, problemes psiquiàtrics. La carta va ser enviada el 21 d'abril -un dia abans que transcendissin les missives amb bales a Marlaska, Gámez i Iglesias- i revisada per seguretat el 23.

Al matí, la ministra no va veure l'enviament, ja que va ser la seva secretària qui va obrir el sobre que contenia la navalla de mida mitjana i la que va telefonar a Maroto. «Per eludir el control de seguretat, el sobre incloïa també dos cedés que evitaven que la navalla aparegués a l'escàner. Al sobre, de grandària foli i encoixinat, hi havia també un munt de folis grapats amb còpies ampliades de missatges de WhatsApp i Twitter i «un foli manuscrit amb paraules soltes i frases que encara no podem detallar», van descriure fonts pròximes a Maroto. La secretària va informar la ministra i el servei de seguretat i aquesta va informar el president del Govern i Marlaska.

D'altra banda, les primeres anàlisis realitzades sobre les cartes amb amenaces i bales enviades a Marlaska i Iglesias no han trobat empremtes dactilars ni genètiques (ADN) del seu autor. La Guàrdia Civil continua la seva anàlisi de l'altra carta enviada a Gámez. L'absència d'empremtes dactilars i d'ADN revelaria que l'autor de les cartes va prendre tota mena de precaucions per no deixar rastre. La munició que va enviar s'utilitza encara en alguns departaments militars.