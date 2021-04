El Suprem rebaixa la pena a Juana Rivas a dos anys i mig de presó

El ple de la Sala Penal del Tribunal Suprem manté la condemna de Juana Rivas per un delicte de sostracció de menors, però li rebaixa la pena de 5 anys de presó a 2 anys i mig en considerar que, encara que van ser dos els menors sostrets, va cometre un únic delicte i no dos, com ella mateixa mantenia en el seu recurs, que va comptar amb el suport fiscal. La Sala Segona basa la seva decisió en el fet que, quan en un mateix acte són diversos els menors traslladats o retinguts, es comet un únic delicte de l'article 225 bis del Codi Penal, ja que el que es lesiona és el dret de custòdia del progenitor amb qui el menor conviu i la pau en les relacions familiars.

El Suprem, que actualitza així la seva doctrina sobre el delicte de sostracció de menors, dóna per bo el relat de fets de la sentència de Granada que va declarar que el maig del 2016 Juana Rivas va viatjar a Espanya amb els seus dos fills i no va tornar a Carloforte (Itàlia), on portava convivint tres anys amb la seva llavors parella.

El 2 d'agost li va comunicar que no tornaria i va escolaritzar els nens en un col·legi de Maracena. El progenitor, que tenia la guarda i custòdia provisional dels dos menors, va denunciar els fets i un jutjat de Primera Instància de Granada va acordar la immediata restitució dels menors a Itàlia com a Estat de residència habitual dels nens. Rivas, que s'ha declarat víctima de maltractaments, no va fer cas dels requeriment i el 26 de juliol de 2017 es va ocultar amb ells i la seva exparella va denunciar la desaparició. Rivas no els va tornar fins a un mes després.

Tant l'Audiència com el Jutjat penal número 1 de Granada van apreciar que havia comès dos delictes de sostracció de menors, un per cada nen, ja que va va trencar la relació paterno-filial de tots dos incomplint les resolucions judicials que l'obligaven al seu lliurament al pare, que tenia la custòdia dels mateixos per disposició judicial. L'única diferència entre el jutjat i l'Audiència és que el primer va fixar la indemnització a l'ex-marit en 30.000 euros i l'Audiència la va reduir a 12.000 euros.

Vot particular

Aquest criteri mantenen també els magistrats Leopoldo Puente i Javier Hernández García, que van anunciar un vot particular al qual es va sumar Andrés Martínez Arrieta. Entenen que l'espai de protecció recollit en el delicte de sostracció de menors ocupa un lloc prioritari el dret a la relació parental de cada un dels menors que es puguin veure afectats per les diferents accions que es contemplen en el tipus penal, quelcom que suposaria mantenir la condemna de cinc anys de presó per a Rivas.